Жизнь за городом. Развитие в Тверской области проекта «Мой гектар»

Опубликовано: 28.06.2021

Проект «Мой гектар» развивает в Тверской области 50 «умных» поселков и планирует организацию еще 20 сельских агломераций. За пятилетний срок проект стал популярен, собственники приобретают по несколько участков в разных посёлках, инвестируя в землю. Так, при покупке гектара стоимостью 100 тысяч рублей через два года участок приносит инвестору троекратный доход. И это только одна привлекательная особенность программы, всего их пять.

Мечта о собственном земельном участке встречается у многих. Причем есть закономерность - чем больше участок, тем интереснее и масштабнее мечта. Например, на гектаре можно реализовать столько полезного и увлекательного. Это и строительство загородных поместий и дач, создание подсобных, садоводческих и фермерских хозяйств, организация экотуризма, различные формы частного сельскохозяйственного производства, другие направления предпринимательства и форматы организации личной территории.

На Дальнем Востоке и в Тверской области

В июне 2016 года в нашей стране началась реализация госпрограммы «Дальневосточный гектар», которая позволяет гражданину выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование земельный участок площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке. Программа настолько популярна, что в нее оказались вовлечены даже жители Москвы и Подмосковья – уже на старте программы за полтора года с начала действия от этих регионов поступило более 4 тысячи заявок.

Проект «Мой гектар» на территории Тверской области был запущен в 2016 году практически одновременно с государственной программой «Дальневосточный гектар».

«Тогда возникло понимание, что свободной земли в России достаточно много, но с ней надо правильно обращаться, и каждому человеку для полноценной жизни необходим свой земельный надел. Поэтому и было решено продавать участки, размежеванные на гектары, по ценам в несколько раз ниже среднерыночных», – рассказала заместитель генерального директора компании «Большая земля» Инна Дёмкина.

В Тверской области реализация уникальной идеи по развитию сельских территорий «Мой гектар» началась с двух поселков в Лихославльском и Ржевском районах. За 5 лет в Тверской области было сформировано более 4 тысяч домохозяйств, объединенных в 34 сельскохозяйственных кооператива. Введено в оборот более 12 тысяч гектаров земли с вовлечением более 20 тысяч человек в развитие сельских территорий региона.

Гектар по доступной цене

Скептики могут сказать, что участки по программе «Дальневосточный гектар» дают бесплатно на условии освоения, а проект «Мой гектар» предлагает тверичанам участки площадью 1 га по цене от 100 тысяч рублей.

Тверьстат опубликовал данные по среднемесячной зарплате в регионе на март 2021 года. Размер средней заработанной платы в области вырос на 4,6% и достиг отметки в 37 тысяч 27 рублей. Работники средних и крупных предприятий города Твери получают усреднено 46 тысяч 353 рубля. С учетом того, что в рамках проекта «Мой гектар» земельный участок можно приобрести «в рассрочку» и равными платежами вносить стоимость в 100 тысяч рублей, гектар земли действительно доступен. При этом вы сразу становитесь собственником недвижимости, а сделку юристы проекта оформят бесплатно.

Сегодня проект предлагает четыре поселка в Тверской области, привлекательные для строительства дома или развития бизнеса: «Лесная усадьба», «Усадьба в Завидово», «Усадьба на Волге», «Москва Тверская».

«В собственности компании более 500 тысяч га земли и изначально мы занимались продажей только больших земельных массивов сельхозпроизводителям. Никто на рынке до этого не давал возможность приобрести участок площадью целый гектар по такой доступной цене, но это не самое главное. Мы создали целую систему коллективного развития территории, позволяющую собственникам участков получить в итоге всю необходимую инфраструктуру, достойную современного коттеджного поселка», - подчеркнула Инна Дёмкина.

Развитие сельских территорий

Все действующие поселки проекта «Мой гектар» расположены по Новорижскому и Ленинградскому шоссе в Московской и Тверской областях. Немаловажно и то, что проекту оказывает поддержку администрация Тверской области.

«Задача правительства Тверской области – оказать содействие в формировании дополнительных возможностей для развития тех территорий, где нужно привлечь инвестиции, создать новые рабочие места. Мы должны обеспечить качество жизни граждан вне зависимости от муниципалитетов, где они проживают, - заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Для региона развитие проекта - это развитие сельских территорий, решение демографической проблемы оттока населения из сельской местности, ввод в оборот неиспользуемых земель и развитие института сельхоз - кооперации.

Дачи, агробизнес или инвестиции

Проект «Мой гектар» был запущен при поддержке Союза садоводов России. Его первоначальная цель - обеспечить жителей центральной России доступной землей под организацию личных подсобных, садоводческих и фермерских хозяйств.

«Приобретая участок на старте, вы совместно с организатором проекта становитесь девелопером своего участка и поселка. На горизонте 2-3 года вы получите участок в уже комплексно развитом поселке, где проведены все коммуникации, дороги, электричество. Что в разы увеличивает стоимость участка при продаже», - сказал директор по развитию проекта «Мой гектар» Игорь Калинин.

За пять лет по проекту «Мой гектар» было подано более 100 тысяч заявок на приобретение участков. Среди собственников земельных участков 30% составляют жители таких регионов, как Приморский край, Нижегородская, Архангельская, Мурманская области, Алтайский край и другие. Это подтверждает, что загородный образ жизни в Центральном федеральном округе привлекателен для жителей всей России.

Коллективное управление

Типовой сценарий развития поселка выглядит следующим образом: старт продаж, базовая подготовка поселка (въездные группы, общие дороги); создание кооператива и голосование по дальнейшему развитию поселка; строительство дорог; подведение электричества по госпрограмме; благоустройство мест общего пользования - детские и спортивные площадки, пляжные зоны; строительство центральной усадьбы кооператива. Все этапы регламентированы и контролирует их специально созданная управляющая компания, которая берет на себя организацию транспортной инфраструктуры, строительство коммуникаций по ценам, доступным любому желающему, и многое другое.

Управляющая компания «Мой гектар» оказывает широчайший спектр услуг - от выноса границ участка и эскизного проекта, до строительства дорог, вспашки и боронования. Она призвана помочь собственникам в развитии их поселков, и с успехом справляется с поставленной задачей.

У проекта "Мой Гектар" - собственный парк спецтехники.

Современные методы коммуникации

Организаторами проекта разработана своя геоинформационная система ГИС «Большая земля» и мобильное приложение «Мой гектар», создан «Личный кабинет» собственников - для учета и управления всеми процессами в поселках, разработан модуль голосования «Online - поселок».

Прямо на сайте собственник может поэтапно конструировать развитие своего участка.

«Благодаря сервису любой собственник может легко познакомиться с уже готовыми бизнес – проектами, финансовыми показателями и расчетами, подобрать компаньонов или выступить с собственным проектом для развития инфраструктуры своего поселка», - рассказал технический директор компании Роман Куликов.

В поселках «Мой гектар» разработаны и установлены единые «Принципы добрососедства» - свод установленных правил, которых придерживаются все участники проекта, призванные предотвращать конфликты и справедливо разрешать спорные вопросы между собственниками участков на территории поселков.

Источник - Аргументы и Факты tver.aif.ru