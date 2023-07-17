Земля в один клик: как заработать на развитии участков с помощью цифровых решений

Опубликовано: 17.07.2023





Жители мегаполисов все больше интересуются инвестициями в загородную недвижимость. Москвичи, к примеру, сегодня чаще обустраиваются в Московской, Ярославской, Тверской и других областях.

Последние исследования показывают, что такая субурбанизация идет высокими темпами: землю покупают в 100–150 км от столицы. Это отличная возможность жить недалеко от города, но в здоровой экологической зоне с развитой инфраструктурой. При этом инвестиции в земельные участки еще и экономически выгодны уже на старте продаж: в будущем они принесут отличные дивиденды благодаря росту их стоимости.

И в целом аналитики во всем мире констатируют, что сейчас урбанизация растет не из-за уплотнения городов, а за счет развития агломераций. Этот тренд объясняется рядом факторов: ростом цен на недвижимость в центральных районах, удаленной работой, расширением транспортной сети.

Однако многие перед покупкой неизбежно задаются вопросами: что, помимо расстояния, важно учесть при выборе локации, как оценить стоимость и ценность участка и по каким признакам в целом понять потенциал той или иной территории?

Все это легко выяснить и самостоятельно, тщательно собрав и проанализировав информацию, а затем объехав понравившиеся территории.

Но удобнее, быстрее и надежнее воспользоваться современными онлайн-сервисами. Рассказываем, как это сделать.





Как выбрать землю, находясь в Москве

Возьмем для примера проект «Мой гектар». Он позволяет не выходя из дома изучить местность, где продаются участки. Для этого специализированные геоинформационные сервисы (ГИС) детально дополняют карты, создают цифровые модели местности и рельефа, а также дают информацию о залегании грунтовых вод, экспозиции, плодородности почвы. Таким образом, пытливый инвестор сразу составит представление о площадке, прилегающей территории, близости к основным магистралям, удаленности от мегаполиса и посчитает выгоду от покупки земли. Так, на этапе исследования можно выбрать стратегию инвестирования и рассчитать капитализацию.





Как купить участок онлайн

Проект «Мой гектар» управляет несколькими поселками и дает клиентам возможность купить участок через модуль онлайн-бронирования в один клик. Достаточно собрать информацию через ГИС-приложение, открыть сайт населенного пункта, выбрать участок, заключить договор и провести оплату.

Более того, проект предоставляет доступ к кредитным предложениям от банков-партнеров по сниженной ставке. Пара кликов — и вы гордый владелец земельного участка на выгодных условиях. Можно приступать к строительству семейного гнезда.





Как удаленно управлять участком и получать прибыль

Если цель покупки — девелопмент и выбранная стратегия подразумевает быструю оборачиваемость участка как актива, то цифровые решения дают возможность управлять землей по своему усмотрению, подобно мобильному приложению любого банка, где вы можете управлять своими средствами.

Так, в рамках проекта «Мой гектар» пользователь автоматически получает доступ к личному кабинету — персональному аккаунту со множеством функций. С его помощью владелец участка может заниматься финансовым планированием и заказывать услуги в сервисной компании проекта. Голосовать, подавать заявку на подключение к электросетям или управлять строительством дорог, расчисткой участка и т.д. Комплексный функционал проекта дает возможность «прокачивать» территорию в сотрудничестве с такими же владельцами участков, повышая ценность и капитализацию земли.

Стоимость земельных участков растет благодаря развитию территорий. Покупка земли в поселках может принести 200–500% за 2–3 года. Главное, чтобы был разработан качественный девелоперский план: создавалась инфраструктура, строились жилые дома, появлялись локальные бизнесы.





Удаленный шанс

Проект «Мой гектар» создает все условия, чтобы люди покупали земельные участки как для развития бизнеса, так и для переезда и проживания с семьей. Он позволяет осваивать заброшенные территории, на которых возникают агломерации единомышленников и строится общая инфраструктура.

В целом подобные онлайн-сервисы — это шанс стать девелопером, находясь в любой точке планеты, а также покупать, обустраивать и перепродавать земельные участки в географически отдаленных областях.





Источник - Мой район