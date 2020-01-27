Земля многодетным без очереди

Опубликовано: 27.01.2020

25 января 7 многодетных семей получили большие участки и уже в этом году смогут приступить к строительству своих домов.

Предоставление земельных участков земли для индивидуального жилого строительства — это один из способов поддержки многодетных семей, который предусмотрен государством. Однако спрос на участки такой большой, что не во всех регионах есть возможность оперативно предоставить необходимую землю, после подачи заявки проходит от полугода до 2 лет. Благодаря проекту «Мой гектар» 25 января 7 многодетных семей получили большие участки и уже в этом году смогут приступить к строительству своих домов.

Фоминых Елена, руководитель общественной организации Ассоциация многодетных семей «Много нас», сама — мама 6 детей, рассказала про ассоциацию и свои эмоции:

«В нашей организации состоит порядка 10 000 семей. Наша организация занимается прежде всего лоббированием прав многодетных семей. Мы сами не всегда в силах решать проблемы без поддержки со стороны. Мы очень благодарны, что сейчас благодаря проекту «Мой гектар» исполнилась мечта многих. Потому что это было заветной мечтой моей личной и нашей семьи — большой дом, где у каждого есть свое личное пространство. Кроме этого хотим построить несколько гостевых домов, обязательно организовать приусадебное хозяйство, и конюшню. Земля - она в любом случае провоцирует на созидание. Поэтому я считаю что это замечательный актив и с точки зрения сиюминутных благ и в том числе с точки зрения долгосрочных перспектив».

Сейчас многодетные получили сертификаты на участки размером в 1 гектар и приступили к переоформлению земли. Уже сейчас они могут планировать, как распоряжаться участком, что на нем реализовать, а через месяц они смогут начать строительство.

«В 2016 году мы запустили проект «Мой гектар», — рассказывает коммерческий директор проекта Игорь Калинин. — Наша задача поддержать самозанятость населения и сельское хозяйство. За 3 года в проекте «Мой гектар» реализовано 42 поселка и собственниками земель стали больше 2500 человек. Проект поддерживает администрация Тверской области, администрация Ржевского района».

На вопрос, какую дальнейшую поддержку смогут получить собственники земель, в компании отвечают, что совместно с администрацией Тверской области уже помогают собственникам развивать территорию: организовать электричество, дороги. Кроме этого компания оказывает информационную поддержку: предоставляет доступ к базе знаний по развитию земли и возможность дистанционного управления участком через онлайн кабинет.

Генеральный директор УК «Большая земля» Денис Бучельников получил особую благодарность от Ассоциации многодетных семей Московской области «Много нас».