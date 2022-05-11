Зампред комитета Госдумы Вячеслав Фетисов: «Мой гектар» - это конкретный проект по развитию сельских территорий»

Опубликовано: 11.05.2022

5 мая прошло заседание Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по комплексному развитию территорий и формированию комфортной городской среды. В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов, депутат Госдумы РФ Олег Валенчук, представители профильных органов государственной власти , член Президиума правления «ОПОРА РОССИИ» - руководитель проекта «Мой гектар» Денис Бучельников, председатель Ассоциации Градостроительного зонирования и территориального планирования Алексей Чернышов, члены комитета из 17 регионов России.

В начале заседания комитета руководитель проекта «Мой гектар» Денис Бучельников выступил перед собравшимися с докладом о ходе и планах реализации проекта «Мой гектар».

«С момента старта в 2016 году у проекта была идея - это передача людям земли в собственность доступного по стоимости земельного участка, на котором можно заниматься сельским хозяйством. Изначально мы заложили в проект лучший опыт садоводов, проанализировали садоводческие товарищества, которые создавались и развивались от 10 до 30 лет, многие их них достигли высокого уровня самоорганизованности, инфраструктурной обеспеченности и мы весь этот опыт переложили на проект «Мой гектар». Идет работа по сокращению сроков развития поселков – там, где СНТ формировалось 30 лет и получился в итоге эталонный поселок и коллектив садоводов – мы хотим это делать за 3 года, в 10 раз сократить сроки за счет цифровизации и программ автоматизации», - пояснил руководитель проекта «Мой гектар».

Выступление первого заместителя Председателя Комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслава Фетисова было про решение государственной задачи обеспечения продовольственной безопасности, что напрямую касается решения вопроса национальной безопасности России.

«Без решения вопросов продовольственной безопасности вряд ли можно решить вопросы национальной безопасности. Только почему мы об этом заранее не говорили... почему развивать село никому не нужно было и до сих пор есть сопротивление местных властей в регионах», - сказал парламентарий. Вячеслав Фетисов призвал собравшихся представителей бизнеса и органов власти активно действовать.

«Все сроки для раскачивания истекли. Куда приведет тех, кто хочет работать на земле, ситуация со сбытом сельскохозяйственной продукции? Давайте говорить о конкретных вещах, тот же проект «Мой гектар» - это конкретный проект по развитию сельских территорий. Без поддержки малого и среднего бизнеса мы не решим проблему, зачем мы обманываем себя? Если нет логистики по хранению овощей, фруктов для производителя на земле, давайте срочно создавать. Агрохолдинги - это красивая история, но они не смогут обеспечивать население на всей нашей территории», - сказал первый зампред комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов.

Он добавил, что по разным оценкам государство тратит на закупку продуктов питания около 4 трлн рублей. «В первую очередь, эти деньги должны идти на поддержку тех, кто на земле сам выращивает продукты руками - на закупку государством экологически чистых продуктов для школ, детских садиков, армии. Не нужно покупать, например, польскую продукцию, которая непонятно на чем выращена и что в себе несет», - уверен Вячеслав Фетисов.

Руководитель Департамента устойчивого развития Всероссийского центра национальной строительной политики (ВЦНСП) Анна Милехина представила концепцию проекта строительства и последующей эксплуатации федеральной сети заготовительно-распределительных центров (ЗРЦ) хранения плодовоовощной продукции. Реализация которого, возможно, поможет решить проблему хранения и транспортировки овощей и фруктов, выращенных фермерами, садоводами, жителями сельской местности.

«Российский АПК дошел до такого состояния, что без решения назревших логистических проблем, дальнейшего значимого развития просто не будет. Дефицит мощностей для хранения фермерской продукции, сложности с ее сбытом, транспортировкой приводят к неоправданно высоким потерям. Соответственно, к ограничениям роста выпуска и уходу части сельхозпроизводителей с рынка. Это все мешает решить вопросы продовольственной инфляции», - сказала во время выступления Анна Милехина.

Эксперт считает, что опыт реализации проекта «Мой гектар» позволяет более детально понимать, как заинтересовать людей заниматься сельским хозяйством на сельских территориях, а плоды этого труда - хранение и доставку продукции до потребителя, сможет обеспечить сеть заготовительно-распределительных центров (ЗРЦ).