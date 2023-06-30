Свой дом станет доступнее

Опубликовано: 30.06.2023





В России повысят размер и доступность ипотеки на строительство индивидуальных домов из отечественных пиломатериалов за счет использования механизма эскроу-счетов, который сейчас применяется в массовом жилищном строительстве. Такой проект закона Минстрой опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов 30 июня. «Парламентская газета» разбиралась в деталях новации.





Президент поручил…

Президент Владимир Путин на совещании о развитии лесопромышленности в феврале этого года предложил для поддержки индивидуального строительства активнее развивать ипотечный инструмент. По словам главы государства, хорошие перспективы для строительства деревянных домов есть при расселении аварийного жилья, а также при создании фельдшерско-акушерских пунктов и других социальных объектов.

«Безусловно, нужно поддержать внутренний спрос на продукцию отрасли. В том числе повысить объем и доступность ипотеки по строительству индивидуальных домов из древесины», — процитировало президента ТАСС.

Путин добавил, что, как и при строительстве многоквартирных домов, можно использовать эскроу-счета, которые гарантируют сохранность денег покупателей жилья и финансирование стройки.

Кроме того, российский лидер выступил за предоставление предпринимателям отсрочек по уплате аренды лесных участков за незаготовленную древесину.

«Объемы сократились — люди платят арендные платежи, а продукции нет. Конечно, нужно эту несправедливость зачистить, как говорится», — уточнил Путин.





…Минстрой разработал

Разработанный Минстроем законопроект определяет, как россиянам следует заключать с подрядчиками договор и как исполнители должны возводить индивидуальное жилье через механизм эскроу-счетов. Также в документе описан порядок открытия, ведения и закрытия таких счетов банками.

Речь идет о применении механизма там, где используется отечественная продукции лесной промышленности по аналогии с договорами участия в долевом строительстве. В частности, к предмету договора стройподряда авторы документа предлагают отнести домокомплекты или типовую проектную документацию, подключение построенного дома к инженерно-техническим сетям или снабжение ИЖС автономными инженерными системами.

Для защиты прав россиян, решивших вложиться в индивидуальное жилье, законопроект вводит обязательные требования к подрядчику, а также требование о необходимости раскрытия информации о нем и строительстве домов. Документ также определяет особенности передачи заказчику построенного дома с учетом гарантий качества, предусмотренных договором.

Закрепление в законе нового механизма финансового расчета при строительстве ИЖС, по мнению Минстроя, позволит обезопасить деньги соотечественников и в то же время повысит прозрачность самого процесса, попутно способствуя достижению целевых темпов роста жилищного строительства.

Разработанный Минстроем законопроект является важнейшим решением для развития отрасли ИЖС, сказал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Он позволяет защитить деньги людей и создать понятный и ликвидный предмет залога для банка. На чем мы планируем сконцентрироваться, так это на контроле за стоимостью таких работ для граждан. Необходимо, с одной стороны, развивать широкий перечень общедоступных проектов, которыми можно воспользоваться бесплатно, с другой — через инструменты парламентского контроля следить за тем, чтобы стоимость услуг у аккредитованных подрядчиков не превышала среднерыночные», — отметил депутат.

Он добавил, что отрасль деревообработки сейчас серьезно трансформировалась, переориентировавшись с экспорта круглого леса на глубокую переработку древесины, и это дополнительный рынок для такого ответственного бизнеса.





Источник - Парламентская газета