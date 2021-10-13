Строить нельзя запретить: что нужно сделать для развития сел и деревень

Опубликовано: 13.10.2021

В июне Госдума приняла закон, разрешающий строить жилой дом на участках сельскохозяйственного назначения. Это далеко не первый шаг, который делает государство, чтобы продемонстрировать поддержку сельскому хозяйству и тем, кто планирует жить на своей земле.

«Много горожан сегодня задумались о переезде не землю, мечтают о родовом поместье или собственном крестьянско-фермерском хозяйстве. Это становится новым трендом», – утверждают эксперты и рассказывают, что может мешать процессу.

Несколько лет назад президент России Владимир Путин сказал: «Одна из ключевых задач государства – повысить качество жизни сельских жителей».

Это оказались не просто слова. За последнее время принято и реализуется несколько государственных программ, например, Государственная программа развития сельского хозяйства, Концепция устойчивого развития сельских территорий. Успешно работают механизмы финансовой поддержки: субсидии, льготные кредиты, гранты для фермеров «Начинающий фермер», «Агростартап», при этом список получателей поддержки постоянно расширяется. Со следующего года планируется ввести новый грант до 10 млн руб., который будет предоставляться сельхозтоваропроизводителям на развитие агротуризма.

Планы федерального центра грандиозные: до 2025 года в России планируется ввести в оборот 4 млн га сельхоз земель. Принятые в июне поправки в Закон N299-ФЗ, который позволяет строить на землях сельскохозяйственного назначения жилые дома, должен способствовать привлечению на землю новых человеческих ресурсов и вводу земель в оборот. Можно сказать, что локомотив готов ехать на большой скорости, но вагоны на новые рельсы так быстро перестроиться не могут.

Увы, сама отрасль оказалась инертной. Ежегодно в России исчезает 120 сел, люди уезжают из деревень в город за заработком, постоянную работу на селе ввиду ее отсутствия могут найти только единицы. На местах часто не знают ни о новом законодательстве, ни о грантовой поддержке.

«Фермерству в России необходима перезагрузка. Нужны новые кадры, нужно привлекать людей в отрасль, нужно популяризировать и создавать новый образ успешного фермера, который станет притягательным для молодежи. Также необходимо уменьшать законодательные барьеры входа в отрасль для всех желающих — получение земли, строительство на участке, коммуникации. Это хорошо понимают в Федеральном центре, принятый июле Президентом закон нацелен на решение этого вопроса», – прокомментировала депутат Государственной думы, координатор партийного проекта «Российское село» Светлана Максимова.

Эту информацию подтверждают и в проекте «Мой гектар» – ставший хорошим примером популяризации фермерства в России, со слов организаторов проекта, люди хотят жить и работать на своей земле, только за последний год поступило более 20 000 заявок на приобретение гектара земли в рамках проекта.

«Мы постоянно опрашиваем клиентов, для каких целей приобретаются земельные участки и что планируете делать, – рассказывает исполнительный директор проекта «Мой гектар» Инна Демкина. – В последнее время отчетливо виден тренд: растет доля тех, кто берет землю под организацию личного подсобного и фермерского хозяйства с перспективой на организацию своего родового поместья».

Чтобы паровоз развернуть, нужно его остановить

Связующим звеном, проводником федерального тренда должны стать региональные власти и местные администрации.

Исторически сложилось, еще с момента приватизации 90-ых годов, когда земли стали переходить в частную собственность, чтобы защитить народное достояние на период разработки полноценных законов, были приняты нормативные акты, которые сильно ограничили использование и оборот сельскохозяйственных угодий.

Разработанные позже законы об обороте земель сельскохозяйственного назначения в полной мере не учли географические отличия южных и северных регионов и разность потенциала земель для сельхоз-производителей, которые не хотят рисковать урожаем в северных и центральных регионах. Поэтому спустя 30 лет часть бывших пашен, в регионах нечерноземья заросло лесами, но они по-прежнему числятся сельскохозяйственными угодьями, которые защищают и не вводят в оборот. Психология «защитить и запретить» для администрации оказывается гораздо безопаснее, чем заниматься зонированием и развитием земель. Подписанный президентом закон предоставил фермерам возможность осваивать эти земли, но чтобы он работал на местах корректно необходимо провести важную организационную работу, на которую нужна политическая воля.

«Федеральный закон N 299-ФЗ от 02.07.2021 года прямо указывает на возможность строительства жилого дома на сельскохозяйственных угодьях, но аналогичной прямой нормы, которая бы разрешала строительство капитальных построек, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции на сельскохозяйственных угодьях нет. Сложность в данный вопрос вносит сам факт наличия или отсутствия в составе земельного участка сельскохозяйственных угодий для нечернозёмных регионов», – прокомментировал ситуацию председатель Ассоциации градостроительного зонирования и территориального планирования Алексей Чернышев.

В Московской области вопрос решили грамотно – раззонировали все земли сельскохозяйственного назначения. Часть земель, которые были угодьями в 1991-1992 годах, были исключены из состава сельскохозяйственных угодий и включены в состав территорий, на которых разрешили строительство зданий и сооружений для производства, хранения и переработки сельскохозпродукции, привлекая тем самым сельхозпроизводителей, инвесторов и бизнес. Данные об этом закрепили в соответствующей градостроительной документации – в Правилах землепользования и застройки (ПЗЗ).

К сожалению, аналогичный системный подход к зонированию территорий принят не везде. Данные Росреестра в некоторых регионах датируются 1991-1992 годами и являются архивными. Это существенно усложняет развитие сельских территорий. Остается надеяться, что регионы поддержат федеральный тренд и смогут перенять опыт Московской области.

«Мой гектар» — территория развития фермерства

Проект «Мой гектар» существует с 2016 года. С самого начала организаторы поставили амбициозную цель — дать возможность каждому россиянину приобрести по доступной цене гектар земли и попробовать свои силы в фермерском хозяйстве. Сейчас собственниками участков являются более 5000 человек. В компании видят, что в государственной политике относительно сельского хозяйства наступает «оттепель».

Как бы ни складывалась ситуация в конкретных регионах, те импульсы, которые уже даны федеральным центром и правительством, не остановить. Проект «Мой гектар» поставил перед собой амбициозную цель: создать 1 тыс. поселков для новых фермеров, предоставив им самые современные средства управления развитием.

В основе проекта лежит цифровизация всех этапов развития участка и общей инфраструктуры. Для всех собственников разработан Личный кабинет, где пользователь может увидеть информацию о развитии своего участка и кооператива. Любому владельцу доступны проекты дорог, электрификации, въездных групп, каждый участник может проявить инициативу и предложить соседям для реализации проект по строительству общей инфраструктуры, инициировать и вынести на голосование любой вопрос. Модуль голосования, кстати, реализован с соблюдением всех законодательных норм, поэтому теперь не нужно ждать очных собраний, любой вопрос можно решить онлайн в течение одного дня.

Директор проекта «Мой гектар» Денис Бучельников рассказывает: – «Мы много времени сами проводим на территориях, в полях, общаемся с председателями своих кооперативов, с главами сельских поселений и районных администраций. Я вижу, что многие обеспокоены судьбой своих территорий и вместе с тем воодушевлены федеральным курсом на возвращение людей на землю и поддержкой фермеров, наш проект может стать хорошей основой для привлечения городских жителей на сельские территории.»

Мы открыты, готовы делиться и делимся своими наработками и технологиями в области коллективного развития территорий с фермерскими Ассоциациями, Союзами, фондами, движениями, например — модулем коллективного строительства дорог, модулем голосований. В следующем году совместно с Союзом садоводов России планируем предоставить возможность уже существующим 23 тыс. садовым товариществам в России (60 млн садоводов) помочь решить их вопросы эксплуатации дорог, голосований, сборов взносов, коллективного развития».

Сельское хозяйство в условиях санкций может стать новым локомотивом экономики, таким видит эту отрасль руководство страны. Государству нужны новые фермеры и заселенные территории, а людям — простор и свобода жить на своей земле. Остается дело за малым, чтобы региональные власти поддержали этот тренд. Для освоения земли, организации рабочих мест и притока населения администрации районов должны поддерживать закон о строительстве на землях сельхозназначения и правильно ставить запятые в важном для всех выражении «Строить, нельзя запретить».

Источник - РБК