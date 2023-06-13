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Спуск воды из Каховского водохранилища к опустыниванию не приведет

Опубликовано: 13.06.2023


Комментарий проекта «Мой гектар» об экологической угрозе после разрушения Каховской ГЭС

Спикер: Петр Дубоделов, картограф-эксперт проекта «Мой гектар»

В геоэкологическом аспекте в Херсонской и Запорожской областях в настоящее время наблюдается следующая ситуация.

Степная зона. Почвы на северных территориях, прилегающих к Каховскому водохранилищу, — черноземы обычные, на южных — каштановые. И на севере, и на юге, по данным почвенных карт, имеются значки солодей, то есть условия для засоления в случае подъема грунтовых вод (например вследствие ошибок ирригации или же катастрофических осадков вследствие изменения климата).



Следовательно, снижение уровня Каховского водохранилища и его последствия в виде ухудшения возможностей ирригационного земледелия, скорее, способствуют снижению рисков возникновения будущих ошибок, которые могут привести к повышению уровней грунтовых вод и засолению почвы с последующим сценарием опустынивания.


Исторический пример реального образования пустыни вследствие проблем с орошением


Их было немало (общее название — Катастрофа бронзового века), но один особенно показательный — пустыня в Месопотамии, расположенная в междуречье Тигра и Евфрата, в Ираке. Это солончаковая пустыня. Как она сформировалась? Изначально здесь была степь (саванна), затем возникло государство Шумер, которое занималось выращиванием пшеницы и разработкой системы ирригации. Шумеры построили самую развитую (для своего времени) сеть каналов (как Северо-Крымский, только меньше), то есть было орошаемое земледелие.


Для сравнения, как выглядит та же (в прошлом орошаемая) территория в наши дни на Google Maps


Армия Шумер была развита слабо, поскольку большинство населения было занято в чрезвычайно выгодном в то время выращивании зерновых. Позднее Шумер был завоеван Вавилоном, который пшеницу не культивировал, с ирригацией на соответствующем уровне знаком не был. После завоевания плотины открыть оказалось некому (по незнанию), это привело к поднятию грунтовых вод, вместе с солью в них содержавшихся. В результате образовалась крупнейшая техногенная соленая пустыня, которая существует и по сей день.




Современный «ирригационный» ландшафт, Херсонская область


Другой сценарий опустынивания — эоловый, связанный со сдуванием верхнего слоя почвы суховеями. В историческом контексте данная территория имеет эоловое происхождение, и черноземы, которые являются нашим национальным достоянием, образовались благодаря пылевым отложениям, известным как лёсс.

В советское время для того чтобы снизить риски опустынивания в результате эоловых процессов, поля в степной зоне по контуру осаживались лесополосами. Если открыть любые доступные спутниковые ресурсы (например Яндекс.Карты), можно заметить, что практически каждое поле окружено лесополосой. Это имеет следующие преимущества: прежде всего, снижение скорости ветра в приземном слое атмосферы, уменьшение количества поднимающейся почвенной пыли и ее задержание кронами деревьев.

Также лесополосы играют важную роль в поддержании водного баланса полей: в зимнее время они задерживают снег (по аналогии с летней пылью). В результате вокруг лесных полос накапливается больше снега (общая толщина и дополнительно сугробы), что способствует увеличению влагонакопления за счет сохранения зимних осадков.


В целом та ситуация, которая сейчас складывается, что дает? Что при тех методах ведения сельского хозяйства, которые сейчас распространены, в этом году урожай находится под рисками снижения вследствие невозможности орошения на запланированном уровне. Выбор сельскохозяйственных культур в последующие годы, сроки посева и применяемые агротехники будут определяться с учетом рисков новой реальности в плане доступных запасов воды. Однако риски опустынивания вследствие обмеления или исчезновения Каховского водохранилища безусловно отсутствуют.

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