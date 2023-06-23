Семейные фермерские хозяйства: они как бы есть, но их нет

Опубликовано: 23.06.2023





В действующем законодательстве нет такой формы хозяйствования, как семейное фермерское предприятие. На деле же семей, которые посвятили себя работе на своей земле, насчитываются десятки тысяч. Почему сегодня важно поддержать их и что для этого следует сделать, шла речь 19 июня в Совете Федерации на круглом столе, посвященном мерам по стимулированию создания семейных и крестьянских (фермерских) хозяйств.





Сколько их?

Семейные фермерские хозяйства, отмечают эксперты, имеют ряд преимуществ. Главным является высокая заинтересованность в результатах труда, а значит — большая эффективность производства. Подтверждает это и международный опыт. В Китае, например, более 95% всех площадей в растениеводстве обрабатывают семейные фермерские предприятия. Немало таких хозяйств и в нашей стране. Однако точное их количество до сих пор не определено.

Связано это с тем, что в отечественном законодательстве, кроме небольшого упоминания в Гражданском кодексе, понятие «семейное фермерское хозяйство» отсутствует. В агросекторе существует хозяйство крестьянско-фермерское, личное подсобное, а семейного — нет. При этом среди 14 программ по грантовой поддержке малых агропредприятий, предлагаемых Минсельхозом, есть грант на развитие семейной фермы. На эту странность обратил внимание на круглом столе в палате регионов заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов.

«Если у таких хозяйств нет официального статуса, то для кого же предусмотрен грант?» — заметил он и добавил, что такие пробелы в законодательстве должны быть ликвидированы, поскольку препятствуют развитию села.

По мнению руководителя Всероссийского института аграрных проблем и информатики Александра Петрикова, некоторые выводы о роли семейных фермерских предприятий можно сделать по результатам сельхозпереписи 2021 года.

«Если среди постоянных членов хозяйств, оформленных как КФХ или ЛПХ, есть близкие родственники, то, скорее всего, мы имеем дело с семейным фермерским хозяйством», — предполагает эксперт.

По данным эксперта, в нашей стране высока доля таких хозяйств в растениеводстве, мясном животноводстве (в овцеводстве в южных регионах она доходит до 85%), садоводстве, производстве аквакультуры и сыров.

«Точное количество таких предприятий определить невозможно, но речь идет о десятках тысяч», — уверен Александр Петриков.

Основной проблемой для них остается сложность доступа к мерам господдержки. Между тем в Минсельхозе отмечают, что оснований для тревоги нет. Ведь семейные фермы юридически оформлены как крестьянско-фермерские хозяйства и, стало быть, могут рассчитывать на поддержку.

«Малый агробизнес в 2022 году получил льготные кредиты на сумму более 217 млрд рублей», — сообщила на круглом столе начальник отдела Минсельхоза Светлана Кобылкина.

Так стоит ли копья ломать, добиваясь для семейных фермерских предприятий отдельного статуса?





Как им помочь

Первый заместитель председателя аграрного Комитета Госдумы Владимир Плотников видит несколько причин, по которым семейному крестьянскому хозяйству необходимо присвоить отдельный статус. В комментарии «Парламентской газете» он напомнил, что в секторе малых аграрных предприятий каждый год посевные площади увеличиваются на 850 тысяч гектаров, увеличиваются урожаи картофеля и надои молока.

«Если же в этот созидательный труд вовлечена целая семья, где дети готовы наследовать дело, начатое отцами, то такое предприятие становится примером отношения к труду для всего села. Поддержать такое начинание — обязанность государства», — отметил депутат.

При этом он обратил внимание, что в отличие от хозяев агрохолдингов, фермер живет на селе и активно благоустраивает сельскую территорию.

«Семьи фермеров по собственной инициативе занимаются ремонтом школ, домов культуры и даже строительством дорог», — отметил Владимир Плотников.

Поэтому, чтобы такое предприятие могло нормально работать и развиваться, ему необходим юридический статус, который обеспечил бы доступ к господдержке, который сегодня для этой категории фермерства затруднен. Например, в Подмосковье грант на развитие семейной фермы получили в прошлом году всего три хозяйства, при том что крестьянско-фермерских хозяйств в регионе зарегистрировано более 2 тысяч.

Егор Борисов сообщил, что в Совете Федерации намерены создать рабочую группу по законодательному закреплению статуса семейного фермерского хозяйства. Для этого предстоит внести поправки в закон о крестьянском (фермерском) хозяйстве и в Гражданский кодекс.

«Критерии для определения такого типа хозяйства понятны — его членами могут быть ближайшие родственники, а наем дополнительной рабочей силы допускается лишь в период сбора урожая», — пояснил Егор Борисов.

В Совете Федерации также намерены внести соответствующие изменения в условия получения гранта на развитие для таких хозяйств. В частности, предлагается, чтобы денежный вклад фермера, который он обязуется внести в агропроект, был бы снижен с 40% до 25%.

Сенаторы намерены вернуться и к вопросу доступа фермерской продукции на рынки сбыта.

«Розничные сети никогда не будут массово работать с небольшими объемами, — заметил сенатор Виктор Кресс. — Место фермерской продукции — это рынки выходного дня».

Между тем, по словам сенатора, все больше таких площадок в городах закрывается. За последние 8 лет количество специализированных сельхозрынков сократилось на 42%.

«Муниципалитеты передают рынки в управление коммерческим структурам, те повышают стоимость аренды, и торговать там сельхозпроизводителю становится невыгодно», — объяснил сенатор.

Субсидировать такие рынки в городах, считает сенатор, должны муниципалитеты.





Источник - Парламентская газета