Семь кругов ада, или дорогу осилит идущий

Опубликовано: 18.03.2023





17 марта в рамках акселератора «Бизнес-Успех» в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации прошла встреча лидеров в номинации «‎Лучший сельскохозяйственный проект». Заместитель директора департамента развития сельских территорий Рената Бибарсова в приветственном слове отметила, что встречаться с финалистами премии «Бизнес-Успех» стало уже доброй традицией, эти встречи помогают решить накопившиеся вопросы предпринимателей, связанные с развитием сельского хозяйства.

В мероприятии принимали участие представители малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства, представляющие Самарскую и Воронежскую области, Ростов-на-Дону и Москву. Проект «Мой гектар» представлял руководитель Центра правовой поддержки Алексей Чернышов.

Среди поднятых вопросов:

Можно ли разрешить строительство жилья для проживания агротуристов в целях создания агротуристических комплексов?

Какие существуют перспективные направления для экспорта сельхозпродукции в условиях нынешней экономической ситуации?

Какие новые меры поддержки для сельхозпроизводителей будут введены ввиду сложившейся экономической ситуации в стране и в мире?

Представителями бизнеса были подняты важные вопросы, касающиеся перевода земель сельхозназначения в иные категории. В ходе дискуссии прозвучал вопрос сельского туризма. Рената Бибарсова отметила, что по результатам многочисленных встреч с предпринимательскими сообществами, которые занимаются сельским туризмом, история перевода земель сельхозназначения в иные категории для мелких предпринимателей достаточна сложна.

«И, как правило, занимает на практике от 2 до 5 лет – это семь кругов ада, которые нужно пройти, и непонятно, куда ты придешь к финишной черте».





Министерство, по словам спикера, уже приняло ряд законодательных норм: предоставление права фермеру строить жилой дом на земле сельхозназначения, разрешение установления торговых и стационарных объектов на сельхозземле. Помимо этого, на согласовании у министерства находится законодательная инициатива признания жилых домов фермеров гостевыми домами, чтобы дать возможность фермерам принимать там туристов. Плюс к этому есть отдельное поручение министру по разработке законопроектов, предусматривающее установку нестационарных средств размещения на землях сельхозназначения, то есть на земле, которая уже не может быть использована для производства сельхозпродукции (овраги, небольшие лесные зоны и т. д.).





Маршрутизатор перевода земель сельхозназначения в иную категорию

Спикер отметила, что в разработке находится «Маршрутизатор перевода земель сельхозназначения в иную категорию». Данный справочник призван облегчить процесс, связанный с переводом земли в иную категорию, где простым языком рассказаны механизмы, куда подавать документы, куда обратиться, какие справки подготовить, какая информация необходима. Ведутся переговоры с депутатами по поводу вступления в силу законодательной инициативы насчет упрощенного, ускоренного перевода земель сельхозназначения в рекреацию по программе «Сельский туризм». Сейчас министерством ведется работа по составлению реестра объектов сельского туризма, определению критериев отнесения объектов к сельскому туризму. Спикер обратилась за содействием в подготовке аналитики к нашему проекту в рамках реализуемых поселков.





Руководитель Центра правовой поддержки проекта «Мой гектар» Алексей Чернышов в продолжение темы строительства жилых домов для фермеров уточнил, что есть субъекты (Тверская область), которые ограничили действие федерального закона №299-ФЗ. В таких субъектах в целях строительства жилого дома фермеров обязывают переводить свои сельхозучастки в земли населенных пунктов. В этом случае возникают следующие проблемы: фермерам нужно построить дом, но им невыгодно переводить земли в населенные пункты, потому что увеличатся налоги (иногда до 30-кратного размера), изменится правовой режим земли, вследствие чего земельный участок выбывает из сельхозоборота, и встанет вопрос о размежевании отдельного земельного участка, который должен переводиться.

Алексей Чернышов убежден, что те субъекты, которые таким путем разрешили фермерам строиться, существенно ухудшили их положение.

«С одной стороны, разрешили строиться, но с другой стороны, это такой путь, который осилит не всякий идущий, и в итоге поймет, что, может, он даже и не нужен вовсе».

Рената Бибарсова пояснила, что иначе у муниципалитета автоматически возникнет обязанность обеспечить фермера всей инфраструктурой (дорогой, медициной, почтой и т. д.) и взять этот дом фактически на свое обслуживание, и логика региональных органов власти становится абсолютно понятной.

«В вопросе строительства жилых домов фермеров кроется много подводных камней: как решить вопрос с пропиской, с коммунальным обеспечением, с привязкой к социальной инфраструктуре (школами, садами, больницами и прочими)».

Однако эксперт заверила, что вопрос этот на рассмотрении и новые подзаконные акты должны урегулировать все эти проблемы.

Алексей Чернышов также обратил внимание на то, что, помимо разработки упрощенного перевода земель в категорию «Сельский туризм», необходимо также разработать план действий для сельхозземель, которые невозможно использовать под обработку из-за того, что они ограничены законодательством. Речь идет о различных охранных зонах, природных зонах, сельхозземлях внутри ООПТ (особо охраняемые природные территории: заповедники, заказники, природные парки и т. д.), сельхозземлях на прибрежных защитных, водных объектах.

«Например, по Волге прибрежная защитная полоса составляет 200 метров (запрет на распашку земель и выпас), если Волгу по 200 метров посчитать, то это десятки тысяч гектаров. То есть у нас очень много территорий, земель сельхозназначения, которые по факту числятся пашнями, и их нельзя признать непригодными, но юридически любая сельхозработа на них запрещена. Тем самым в обороте сельхозназначения их использовать нельзя, потому что есть юридические запреты, а из сельхозоборота вывести их тоже нельзя (кроме перевода), потому что они по-прежнему считаются пашнями. Поэтому упрощенный порядок перевода для таких земель тоже очень важен».

Алексей Чернышов напомнил, что проект «Мой гектар» старается вводить в оборот заброшенные, мелкоконтурные, закустаренные земли, не востребованные у крупных сельхозпроизводителей. Тысячи собственников проекта подключились к этой работе, они создают производственные кооперативы, чтобы сообща осваивать территории и развивать инфраструктуру за свой счет.

С 2016 года проект «Мой гектар» помогает всем желающим стать собственником больших земельных участков от 1 гектара для ведения фермерского хозяйства и строительства усадьбы. За 6 лет работы проекта вовлечено в производственный оборот более 6500 гектаров сельскохозяйственных земель, построено свыше 1700 км грунтовых дорог, создана уникальная цифровая платформа объединения собственников, зарегистрировано 85 сельскохозяйственных кооперативов, обустроены социальные объекты для новых жителей поселений.

В ходе дискуссии экспертиза проекта «Мой гектар» оказалась очень востребована у ведомства, и по итогам встречи было принято решение о начале работы соответствующей комиссии в составе «Опоры России», для обсуждения и проработки законодательных инициатив.