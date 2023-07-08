Сельская ипотека: свой дом станет еще доступнее

Опубликовано: 08.07.2023

Правительство увеличило максимальный размер льготного кредита по сельской ипотеке. Об этом сообщается в соцсетях кабмина.

Максимальный размер кредита по ставке не более трех процентов годовых увеличен с трех до шести миллионов рублей для жителей всех регионов, которые участвуют в программе. Взять льготную ипотеку можно будет на строительство жилого дома своими силами с использованием готовых домокомплектов, в опорных населенных пунктах — на покупку жилья в пятиэтажках.

Также подчеркивается, что в таких населенных пунктах оперативно создадут востребованную гражданами инфраструктуру в рамках реализации стратегической инициативы «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения».

Источник - Парламентская газета