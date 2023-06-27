Сельская ипотека: сумму кредита могут увеличить вдвое

Опубликовано: 27.06.2023





За последние пять лет доля сельского населения в стране сократилась до 25,26 процента. И специалистам, и молодым семьям прежде всего нужно доступное жилье. Необходимо увеличить лимит по сельской ипотеке, привлекать в село строителей многоквартирных домов и развивать жилье по найму. Такие предложения 27 июня обсудили участники круглого стола думской фракции «Единой России», посвященного поддержке строительства жилья в сельской местности.





До 6 миллионов

Сейчас оформить сельскую ипотеку можно по ставке от 0,1 до 3 процентов годовых. Максимальная сумма кредита — 3 миллиона рублей для всех регионов, кроме Дальневосточного федерального округа, Ленинградской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Там лимит составляет 5 миллионов рублей. Ипотека дает возможность построить дом или приобрести его на первичном и вторичном рынке, а прописаться по месту жительства нужно в течение 180 дней с момента регистрации права собственности.

Даже на сельских территориях, учитывая динамичный рост цен строительных ресурсов и квадратного метра жилья, приобрести дом на сумму установленного лимита бывает невозможно.

Об этом на круглом столе в Госдуме сказал замдиректора департамента развития сельских территорий Минсельхоза Виталий Платонов: «Поэтому у нас был такой механизм, как возможность двум молодоженам взять по три миллиона каждому, и в целом у семьи получался кредит на шесть миллионов».

По словам представителя Минсельхоза, уже внесено предложение увеличить льготный ипотечный кредит до 6 миллионов рублей, в этом случае муж и жена смогут вместе взять кредиты на общую сумму в 12 миллионов рублей. Все регионы поддержали это предложение. Вносят изменения и в цели кредитования, отметил Платонов. Будет разрешено строительство жилого дома своими силами при условии использования приобретенного за счет кредита домокомплекта. Также заемщики смогут купить квартиру в жилом доме не выше пяти этажей, если он находится в опорном населенном пункте.

За три года действия льготного кредитования им воспользовались более 110 тысяч семей. На финансирование ипотеки было направлено 47,3 миллиарда рублей.





Больше площадь

Один из самых важных вопросов привлечения населения в сельскую местность — обеспечение людей жильем, сказал член Комитета Госдумы по аграрным вопросам Иван Лоор. По его словам, сейчас для этого реализуют целый комплекс механизмов, среди них — соцвыплаты на улучшение жилищных условий и предоставление жилья в найм.

Такое жилье сельчанин может выкупить за 10 процентов от стоимости, отработав на селе пять лет, а через 10 лет — всего за один процент. За три года построено более 100 тысяч квадратных метров жилья, наймом воспользовались 1600 семей. В этом году планируют строительство еще 400 домов. Право на обеспечение домом по договору найма имеет человек, работающий в селе по Трудовому кодексу и нуждающийся в улучшении жилищных условий или вовсе не имеющий жилья.

Минсельхоз планирует ежегодно увеличивать расходы на жилье по найму, отметил Платонов. Кроме того, ведомство предлагает увеличить минимальную площадь построенного дома до 54 квадратных метров для семьи из одного, двух или трех человек. Сейчас норма на одного сельчанина — всего 33 квадратных метра. «А если человек захочет большее по квадратуре жилье, он имеет право добавить собственные средства, или это сможет сделать работодатель», — сказал Платонов. Полномочия по определению очередности такого жилья Минсельхоз предлагает отдать субъектам.

Еще одна из проблем — нежелание работать на селе строителей, отметил член Комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Яхнюк. По его словам, в городах отрасль развивается, и из строителей стоит очередь. При этом в некоторых регионах, например, в Московской и Ленинградской областях, исторически сложилась многоэтажная застройка в селах, но желающих мало. По словам депутата, необходимо придумать, как привлечь строителей, и инициатором должен быть Минсельхоз.





Источник - Парламентская газета