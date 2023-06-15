Расчистка или перевод земли в лесной фонд: с чего начать развитие на участке? Ответы на популярные вопросы

Опубликовано: 15.06.2023





Перед началом эксплуатации сельхозучастка, заросшего кустами и деревьями, имеется два варианта действий: провести расчистку или перевести участок в категорию лесного фонда. Как правильно осуществить расчистку или выполнить перевод земли под лес — рассказываем в статье.

На земельные участки распространяется ряд законов, касающихся того, что на ней должно находиться и что нет. Ограничительные нормы не зависят от того, в собственности земельный участок или в аренде. Перечень ограничений зависит от категории земли и вида разрешенного использования земли (ВРИ). Подробнее можно прочитать в статье «Как оформить землю сельхозназначения в собственность» или посмотреть вебинар Центра правовой поддержки (ЦПП) об изменении порядка вывода залесенных сельхозземель из сельхозоборота в целях использования лесов.

На участках, которые относятся к категории земель сельхозназначения если он содержит с/х угодья по правилам, не должно быть деревьев и кустарников выше определенной нормы. Чтобы не получить штраф, необходимо расчистить участок.

Есть другой путь - оставить заросший участок как он есть и вывести его из с/х оборота под другую деятельность (например туризм), категория земель при этом не меняется. Для вывода участка из с/х оборота необходимо, чтобы на участке росло достаточное количество деревьев, иначе государство откажет.





Методы расчистки участка

Для выполнения сельхозработ на участке требуется провести его расчистку. Это можно сделать как самостоятельно, так и с помощью специалистов.

Выбор метода очистки зависит от вида растительности, которую необходимо убрать. Для травы и бурьяна достаточно использовать механическую косу или триммер. В случае с деревьями и некоторыми кустарниками потребуется ножовка или бензопила. Кроме того, можно воспользоваться специализированной техникой, например трактором.

При проведении расчистки участка необходимо учитывать также выкорчевывание растений. По окончании работ следует убрать ненужные ветки и пни, чаще всего их сжигают.

Альтернативным вариантом очистки участка является мульчирование, то есть удаление кустов и их измельчение до состояния щепок. Сами щепки, или мульча, могут быть использованы для удобрения почвы. Для выполнения мульчирования в поселках проекта «Мой гектар» можно обратиться к специалистам Сервисной компании.

Обычно мульчер способен измельчать ветки диаметром до 10–15 см. В летнее время мульчер может достигать глубины до 15 см и извлекать корни с помощью специальной фрезы. Однако зимой, из-за замерзшей почвы, эта функция может быть недоступна. Мульча является популярным товаром среди огородников, поэтому ее можно использовать для продажи.





Вывести участок под лес (категория участка не меняется)

Леса на землях сельхозназначения включают в себя лесные насаждения и/или древесно-кустарниковую растительность, которые находятся на сельскохозяйственных участках. Эти участки должны иметь площадь более 0,5 га и быть покрытыми деревьями высотой более 5 метров, а также иметь лесной растительный покров, занимающий более 75% площади участка, сомкнутости крон древесного и кустарникового яруса 0,8 - 1.

Сомкнутости крон, определяется как пространство, ограниченное воображаемыми внешними границами кроны. Подробнее можно прочитать в статье «Мой гектар»: изменился порядок вывода из оборота заросших сельхозземель. Ранее требовалось, чтобы растительный покров составлял не менее 50%, а не 75%, как сейчас. Кроме того, ранее не существовало норм относительно сомкнутости крон и высоты деревьев. Таким образом, наблюдается ужесточение требований для вывода залесенного участка из с/х оборота.

Заявление на вывод залесенного участка из с/х оборота необходимо подавать в Россельхознадзор. Типовая форма заявления утверждена и является приложением к постановлению правительства № 1509 от 21.09.2020.

Заявление направляется почтой или по интернету. Россельхознадзор проверяет правильность заполнения заявления и принимает его в работу.

К заявлению прилагаются следующие документы:

выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, в отношении которого подается заявление;

правоустанавливающие документы на земельный участок, в отношении которого подается заявление, в случае, если сведения о правах на земельный участок отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;

согласие собственника земельного участка в случае, если заявление подано правообладателем, не являющимся собственником такого земельного участка;

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя;

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

фотосъемка либо видеосъемка участка. При этом определено, как собственник должен производить фотосъемку или видеосъемку. Съемка осуществляется в соответствии с поворотными точками земельного участка, то есть по условным границам, определенным в направлении по часовой стрелке.

После проверки Россельхознадзор принимает документы и направляет их на комиссию, в состав которой входят представители регионального Министерства лесного хозяйства.

Представители Министерства лесного хозяйства будут выдавать экспертное заключение о соответствии лесных насаждений и иной растительности критериям отнесения их к лесам, указанным в постановлении. В рамках проверки представители ведомства также могут выехать на участок и проводить измерения лесных насаждений.

Если заявление соответствует требованиям, Министерство лесного хозяйства вынесет положительное заключение по выводу участка из с/х оборота. При положительном заключении уведомляются все необходимые ведомства о том, что земельный участок исключен из сельхозоборота в связи с тем, что на нем расположен лес. При отрицательном заключении владельцу участка направляется предписание об устранении зарастания древесно-кустарниковой растительностью, в этом случае правообладатель должен расчистить участок от леса, который избыточен для сельхозземли, но недостаточен, чтобы вывести его из с/х оборота.

В проекте «Мой гектар» совместно с правовым управлением Госдумы РФ, юридической службой Союза садоводов России, специалистами Росреестра, лидерами организации по поддержке предпринимателей ОПОРА РОССИИ создан Центр Правовой Поддержки собственников проекта «Мой гектар».

ЦПП сформирован для того, чтобы участники проекта могли задать интересующие вопросы признанным экспертам в сфере земельного законодательства. Для взаимодействия с председателями кооперативов поселков проекта, общественными активистами и другими собственниками на регулярной основе проводятся вебинары.

Основные компетенции специалистов ЦПП:

Смена категории земли и ВРИ Применение новых законов, позволяющих строительство на землях с/х назначения; Нормативное регулирование вопросов градостроительного зонирования Проверки и использование участков по целевому назначению .

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