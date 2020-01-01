Проект «От сохи до сохи»: выставка сельхозтехники и технологий ЮГАГРО

Опубликовано: 21.12.2022

«ЮГАГРО» — это крупнейшая в нашей стране сельскохозяйственная выставка. она проводится в Краснодаре и собирает порядка 20 тысяч человек, причастных к аграрному сектору.

В этом году «ЮГАРГО» стала для посетителей настоящим праздником. Несмотря на все волны санкций, сельское хозяйство в стране продолжает свое развитие.

Здесь представили значительное количество техники, которое не сможет вместить ни одно из московских пространств.

Мы осмотрели образцы современной техники и убедились, что сельское хозяйство требует подкованных, образованных специалистов на всех уровнях, восхитились масштабами новых комбайнов, опрыскивателей и пр.

Как учатся комбайнёры, зачем над полями летают дроны и почему зерно убирают в рукава — в нашем новом выпуске.