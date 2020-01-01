Проект «От сохи до сохи»: ведущие блога «Дачный агроном» о личной жизни и своих участках

Опубликовано: 02.03.2023

Вячеслав и Юлия, дипломированные агрономы, уже почти 10 лет делятся со зрителями секретами приусадебного растениеводства. Как обустроить современный огород, добившись минимальных финансовых и трудозатрат? Как сделать, чтобы урожай помидоров или картофеля утроился? Чем поливать саженцы? Об этом знают только они и почти миллион их подписчиков. Мы пригласили агрономическую семью на факультет почвоведения и расспросили их о том, как управиться с участком 1 га и больше.

Лесосад, триходерма, агроволокно, деревья-карлики, философия растениеводства. Мы поговорили если не обо всем, то о многом в новом выпуске «От сохи до сохи».