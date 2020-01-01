Проект «От сохи до сохи»: Усадьба Бологое. Озеро Пирос

Опубликовано: 26.01.2023

Это вторая часть нашего путешествия по Бологовскому району. Вместе с краеведом Денисом Соколовым мы отправились за 40 километров от районного центра в деревню Рютино. Возле нее расположен поселок проекта «Мой гектар» — «Усадьба Бологое». В Рютино с 1973 года живет Николай Александрович Ласточкин, автор 15 книг об этих краях. Выпускник философского факультета МГУ, он сознательно выбрал деревенскую жизнь. Преподавал историю, служил в лесничестве, вел этнографические и метеорологические исследования. Под треск горящих в печке дров Николай Александрович поделился с нами своим жизненным опытом. Что означает название озера Пирос, какое место воспел в стихах Николай Рерих, как верно жить по мнению деревенской интеллигенции — узнаете в нашем новом выпуске.

Выбрать участок под усадьбу или для организации хозяйства можно на сайте

Видео нового выпуска: