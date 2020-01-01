Проект «От сохи до сохи»: Самый большой vs Самый маленький дом. Open Village 2022

Опубликовано: 19.10.2022

Актуальные тенденции каркасных и модульных домов. Разбираемся в главном вопросе всех, кто переезжает на свою землю: из какого материала строить дом.

О выставке: На Open Village представлены реальные дома, где живут реальные семьи. Участники предоставляют полных доступ к своим домам на период выставки взамен на спецусловия от компании-застройщика.

Сегодня мы узнаем какой дом купил диктор телеканала Муз-ТВ и по какой цене, как можно жить в морском контейнере, особенности североамериканской планировки и многое другое.