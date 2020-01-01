Проект «От сохи до сохи»: Построить дом в 2022

Опубликовано: 18.02.2022

Два раза в год в крупнейшем выставочном центре Москвы Крокус-экспо проходит выставка «Архитектурный салон».

Десятки предпринимателей, связанных с загородным строительством, собираются под одной крышей.

Информация и товары от них отражают актуальные тенденции рынка, поэтому мы обязаны были посетить это мероприятие. И рассказать о загородном строительстве из первых уст.

Баня за 5 миллионов? Это уже реальность. Цены на дерево сильно выросли, покупатели всё чаще смотрят на альтернативные материалы, такие как керамзитные блоки. Что это за новый материал? Узнаем.

Дерево трескается и деформируется, как предотвратить этот процесс? Расскажем об отечественной запатентованной технологии, которую применяют и в Европе.

Оказывается, теперь дом можно собрать на заводе и возвести за 5-7 часов. По какой технологии? Расскажем.

Кинетические столы, скульпторы-интерпретаторы, окна главного храма Вооруженных сил РФ и многое другое - в новом выпуске От сохи до сохи.

Говорим о новинках, тенденциях и актуальных ценах в нашем стиле: с пользой и улыбкой.