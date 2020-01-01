Проект «От сохи до сохи»: О землях проекта «Мой гектар»
Опубликовано: 21.04.2022
Что удивляет и вызывает вопросы у комментаторов и авторов отзывов о проекте «Мой гектар»?
Разбираем вопросы, которые вы задаете об участках в поселках «Мой гектар». Как можно использовать землю, почему такие цены, кто развивает территорию, что делать в текущей ситуации, может ли купить землю гражданин Казахстана и многое другое.
Ведущий Никита читает тексты ваших комментариев и отзывов, а видеоряд дополняется иллюстрирующими хозяйствами и землями.
Отвечает Игорь Андреевич Калинин — директор департамента продаж и опытный специалист в правовых и сельскохозяйственных вопросах.
Вы можете сразу перейти к самым интересным для себя темам — ниже даем таймкоды.
- 0:52 - Назначение земель, СНТ и ИЖС, юридические нюансы. Где можно строить некапитальные строения.
- 7:50 - С 1 марта 2022 вступил в силу 299-ФЗ. Что он дает владельцам земли?
- 9:46 - Ограничения 299-ФЗ на площадь застройки для предотвращения спекуляции.
- 12:47 - Насколько родовое поместье от «Мой гектар» упрощает эти вопросы. Есть 3 формата использования участков: дача на сезон, усадьба на ПМЖ, фермерские агломерации.
- 17:51 - Нюанс смены категории земли. Влияет ли это на стоимость, как действует ФЗ «О комплексном развитии территории».
- 21:03 - «Гектар в Тверской области и дешевле найти можно».
- 23:35 - «Почему у управляющей компании такие низкие цены, которые вызывают недоверие?»
- 25:42 - Кто принимает решения по развитию поселка? Можно ли заниматься хозяйством вне коллектива?
- 27:44 - Наши «Принципы добрососедства».
- 31:34 - Как мы строим дороги в три этапа. Программа «Модуль» для расчетов.
- 36:10 - Земли общего назначения — что с ними происходит.
- 40:32 - Как передаем землю в кооператив собственников, чтобы построить дороги.
- 42:29 - «Где можно посмотреть уже заселенный поселок, пообщаться с жителями?»
- 44:45 - Вопрос от жителя Тверской области по поводу участков на болоте и возле кладбищ.
- 50:49 - Затягивается ли развитие участков?
- 52:57 - Может ли гражданин Казахстана приобрести участок у «Мой гектар»?
- 54:10 - Новый кластер поселков по Вазузскому водохранилищу — новый местный курорт.
- 55:28 - «Можно ли приобрести участок на будущее, чтобы его не отняли и не завалили налогами?»
- 59:50 - «Реально ли содержать 1 гектар одному?»
- 1:03:38 - О текущей ситуации на момент 2 марта 2022 года. Безопасность и чего ожидать.
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