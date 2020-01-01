Проект «От сохи до сохи»: О землях проекта «Мой гектар»

Опубликовано: 21.04.2022

Что удивляет и вызывает вопросы у комментаторов и авторов отзывов о проекте «Мой гектар»?

Разбираем вопросы, которые вы задаете об участках в поселках «Мой гектар». Как можно использовать землю, почему такие цены, кто развивает территорию, что делать в текущей ситуации, может ли купить землю гражданин Казахстана и многое другое.

Ведущий Никита читает тексты ваших комментариев и отзывов, а видеоряд дополняется иллюстрирующими хозяйствами и землями.

Отвечает Игорь Андреевич Калинин — директор департамента продаж и опытный специалист в правовых и сельскохозяйственных вопросах.

Вы можете сразу перейти к самым интересным для себя темам — ниже даем таймкоды.

0:52 - Назначение земель, СНТ и ИЖС, юридические нюансы. Где можно строить некапитальные строения.

7:50 - С 1 марта 2022 вступил в силу 299-ФЗ. Что он дает владельцам земли?

9:46 - Ограничения 299-ФЗ на площадь застройки для предотвращения спекуляции.

12:47 - Насколько родовое поместье от «Мой гектар» упрощает эти вопросы. Есть 3 формата использования участков: дача на сезон, усадьба на ПМЖ, фермерские агломерации.

17:51 - Нюанс смены категории земли. Влияет ли это на стоимость, как действует ФЗ «О комплексном развитии территории».

21:03 - «Гектар в Тверской области и дешевле найти можно».

23:35 - «Почему у управляющей компании такие низкие цены, которые вызывают недоверие?»

25:42 - Кто принимает решения по развитию поселка? Можно ли заниматься хозяйством вне коллектива?

27:44 - Наши «Принципы добрососедства».

31:34 - Как мы строим дороги в три этапа. Программа «Модуль» для расчетов.

36:10 - Земли общего назначения — что с ними происходит.

40:32 - Как передаем землю в кооператив собственников, чтобы построить дороги.

42:29 - «Где можно посмотреть уже заселенный поселок, пообщаться с жителями?»

44:45 - Вопрос от жителя Тверской области по поводу участков на болоте и возле кладбищ.

50:49 - Затягивается ли развитие участков?

52:57 - Может ли гражданин Казахстана приобрести участок у «Мой гектар»?

54:10 - Новый кластер поселков по Вазузскому водохранилищу — новый местный курорт.

55:28 - «Можно ли приобрести участок на будущее, чтобы его не отняли и не завалили налогами?»

59:50 - «Реально ли содержать 1 гектар одному?»

1:03:38 - О текущей ситуации на момент 2 марта 2022 года. Безопасность и чего ожидать.