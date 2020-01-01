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    Проект «Мой гектар»
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    Проект «От сохи до сохи»: О землях проекта «Мой гектар»

    Опубликовано: 21.04.2022

    Что удивляет и вызывает вопросы у комментаторов и авторов отзывов о проекте «Мой гектар»?

    Разбираем вопросы, которые вы задаете об участках в поселках «Мой гектар». Как можно использовать землю, почему такие цены, кто развивает территорию, что делать в текущей ситуации, может ли купить землю гражданин Казахстана и многое другое.

    Ведущий Никита читает тексты ваших комментариев и отзывов, а видеоряд дополняется иллюстрирующими хозяйствами и землями.

    Отвечает Игорь Андреевич Калинин — директор департамента продаж и опытный специалист в правовых и сельскохозяйственных вопросах.

    Видеоинструкция по применению

    Вы можете сразу перейти к самым интересным для себя темам — ниже даем таймкоды.

    • 0:52 - Назначение земель, СНТ и ИЖС, юридические нюансы. Где можно строить некапитальные строения.
    • 7:50 - С 1 марта 2022 вступил в силу 299-ФЗ. Что он дает владельцам земли?
    • 9:46 - Ограничения 299-ФЗ на площадь застройки для предотвращения спекуляции.
    • 12:47 - Насколько родовое поместье от «Мой гектар» упрощает эти вопросы. Есть 3 формата использования участков: дача на сезон, усадьба на ПМЖ, фермерские агломерации.
    • 17:51 - Нюанс смены категории земли. Влияет ли это на стоимость, как действует ФЗ «О комплексном развитии территории».
    • 21:03 - «Гектар в Тверской области и дешевле найти можно».
    • 23:35 - «Почему у управляющей компании такие низкие цены, которые вызывают недоверие?»
    • 25:42 - Кто принимает решения по развитию поселка? Можно ли заниматься хозяйством вне коллектива?
    • 27:44 - Наши «Принципы добрососедства».
    • 31:34 - Как мы строим дороги в три этапа. Программа «Модуль» для расчетов.
    • 36:10 - Земли общего назначения — что с ними происходит.
    • 40:32 - Как передаем землю в кооператив собственников, чтобы построить дороги.
    • 42:29 - «Где можно посмотреть уже заселенный поселок, пообщаться с жителями?»
    • 44:45 - Вопрос от жителя Тверской области по поводу участков на болоте и возле кладбищ.
    • 50:49 - Затягивается ли развитие участков?
    • 52:57 - Может ли гражданин Казахстана приобрести участок у «Мой гектар»?
    • 54:10 - Новый кластер поселков по Вазузскому водохранилищу — новый местный курорт.
    • 55:28 - «Можно ли приобрести участок на будущее, чтобы его не отняли и не завалили налогами?»
    • 59:50 - «Реально ли содержать 1 гектар одному?»
    • 1:03:38 - О текущей ситуации на момент 2 марта 2022 года. Безопасность и чего ожидать.

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