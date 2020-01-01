Проект «От сохи до сохи»: «Новая жизнь» на коне
Опубликовано: 01.04.2022
В 2 км от Ржева развивается конный двор «Волга».
Как рассказывают местные, лошадь в хозяйстве — незаменимый помощник, а здесь ее можно держать со спокойной душой.
Рядом с «Волгой» работают люди, кипит жизнь, уже готовы линии электропередач. А рядом строится поселок «Новая жизнь» от проекта «Мой гектар».
Наш ведущий посетил домашнюю конюшню и даже подружился с лошадью Забавой.
Из видео вы узнаете, как правильно держать поводья, почему с лошадью нужно обязательно общаться и сколько часов в день уделять этим ласковым животным. А еще вы увидите, как лошади умеют садиться на шпагат и делать поклон.
Мы благодарим за помощь в организации съемок конный двор «Волга».
Приезжайте покататься на лошадях и присмотреться к участкам в поселке «Новая жизнь».
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