Проект «От сохи до сохи»: «Новая жизнь» на коне

Опубликовано: 01.04.2022

В 2 км от Ржева развивается конный двор «Волга».

Как рассказывают местные, лошадь в хозяйстве — незаменимый помощник, а здесь ее можно держать со спокойной душой.

Рядом с «Волгой» работают люди, кипит жизнь, уже готовы линии электропередач. А рядом строится поселок «Новая жизнь» от проекта «Мой гектар».

Наш ведущий посетил домашнюю конюшню и даже подружился с лошадью Забавой.

Из видео вы узнаете, как правильно держать поводья, почему с лошадью нужно обязательно общаться и сколько часов в день уделять этим ласковым животным. А еще вы увидите, как лошади умеют садиться на шпагат и делать поклон.

Мы благодарим за помощь в организации съемок конный двор «Волга».

Приезжайте покататься на лошадях и присмотреться к участкам в поселке «Новая жизнь».