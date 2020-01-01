Проект «От сохи до сохи»: Мульчер для расчистки полей. Обзор новой техники СК. Итоги летнего сезона
Опубликовано: 14.11.2022
В июле посетили штаб сервисной компании проекта «Мой гектар», чтобы посмотреть и оценить новинки сельскохозяйственной техники.
Основная группа техники выполняла работы в поселках проекта, но самую интересную часть мы все же смогли увидеть.
В настоящее время в штате сервисной компании около 50-ти специалистов широкого профиля. География и специфика проводимых работ обширна: собственникам проекта «Мой гектар» доступны вспашка, дискование, межевание, установка ЛЭП, входных групп, расчистка от леса и мелколесья и многое другое.
Почувствуйте атмосферу летнего рабочего дня в сервисной компании проекта «Мой гектар».
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