Проект «От сохи до сохи»: едем в «Усадьбу Бологое» и «Междуречье на Валдае»

Опубликовано: 22.11.2022

Вся правда о поселках проекта «Мой гектар»: «Усадьба Бологое» и «Междуречье на Валдае». Что можно увидеть на участках.

Показываем и рассказываем, как появился город Бологое и почему у него такое название. Посмотрите окружение поселков не выходя из дома.