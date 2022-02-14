Проект «Мой гектар» высоко оценили в Мордовии

Опубликовано: 14.02.2022

В конце прошлой недели директор по развитию проекта «Мой гектар» Игорь Калинин выступил с презентацией проекта на совещании с участием Главы республики Мордовия Артемом Здуновым. Совещание проходило совместно с комитетом ОПОРЫ РОССИИ по комплексному развитию территорий под председательством руководителя Всероссийского Центра Национальной Строительной политики Александра Моора.

В мероприятии принял участие Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов, руководители департаментов Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства РФ, председатель Ассоциации территориального планирования и градостроительного зонирования Алексей Чернышов, председатель Государственного Собрания Республики Мордовия, руководители республиканских ведомств, руководители саморегулируемых организаций в сфере строительства и проектирования, руководители строительных организаций, научных и бизнес-сообществ, специалисты министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия и эксперты ОПОРЫ РОССИИ.

Опыт проекта «Мой гектар» рассмотрен экспертами в рамках обсуждения вопроса по комплексному развитию территорий по инициативе собственников участков в сельских населенных пунктах. Уникальная методика кооперативного развития поселков в сельской местности, основанная на цифровизации процессов и реализованная за пять лет командой проекта «Мой гектар», признается экспертами как опыт, который необходимо распространить в регионах Российской Федерации.

При этом собравшиеся согласились, что действующее федеральное законодательство нуждается в дополнении. Например, на данном этапе проводится анализ необходимости доработки Градостроительного кодекса России (а именно главы 10 «Комплексное развитие территорий») в целях жилой застройки сельских территорий с учётом особенностей, предусмотренных федеральным законом от 02.07.2021г. №299–ФЗ; проводится работа по формированию общего перечня проблемных вопросов по реализации и стандартизации проектов КРТ; рассматривается возможность реализации пилотного проекта комплексного развития сельских территорий в Республике Мордовия (с применением опыта проекта «Мой гектар»).

По итогам совещания в ближайшее время мы разместим дополнительную информацию на сайте moigektar.ru