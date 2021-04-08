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Проект «Мой Гектар» принял участие в обсуждении проблем фермеров

Опубликовано: 08.04.2021

Представитель проекта «Мой Гектар» принял участие в обсуждении проблемных вопросов фермерского сообщества в Общественной палате РФ. «Круглый стол» на тему «Проблемы получения, регистрации и использования земель сельскохозяйственного назначения фермерами» организован Комиссией ОП РФ по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий.

В дискуссии участвовали председатель Комиссии ОП РФ Юлия Оглоблина, руководители Министерства сельского хозяйства РФ, Россельхознадзора, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

В мероприятии также приняли участие руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота, представители КФХ и СПОКов из девяти российских регионов – Кабардино – Балкарской республики, Красноярского края, города Санкт – Петербурга, Свердловской, Московской, Ленинградской, Ростовской, Ульяновской и Калужской областей.

По мнению председателя Комиссии ОП Юлии Оглоблиной, земельный вопрос — важная и болезненная тема для всех фермеров и малых сельхозпроизводителей.

Фермерством хотят заниматься многие, но начиная с первого шага — подбора земельного участка — такое желание пропадает из – за различных административных сложностей.

Вопрос обеспечения фермеров землей не раз поднимался на самом высоком уровне. «Звучало предложение о внесении законодательных изменений, предусматривающих возможность выделения физическим и юридическим лицам земли в собственность или для аренды на конкурсной основе», - сказала руководитель Комиссии.

Парламентарий Николай Николаев к наиболее проблемным вопросам отрасли отнес так называемый дом для фермера - законопроект, разрешающий строительство жилого дома на землях сельхозназначения. Законодатели предлагают ввести четкую пропорцию и ограничение по площади земель, которые можно использовать под строительство, а также настаивают на принятии соответствующих региональных законов, определяющих, где эти земли можно выделять под строительство.

Начальник управления земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Россельхознадзора Ольга Захарова сообщила, что в 2020 году были исследованы 4,9 миллиона гектаров земель сельхозназначения и выявлены нарушения законодательства на площади 940 тысяч гектаров, «Причем почти 90 процентов этих нарушений связаны с невыполнением обязательных требований и мероприятий по защите земель и охране почвы от всех видов эрозии», - сказала Захарова.

Свои переживания озвучили региональные эксперты. В субъектах РФ возникают проблемы с процедурой уточнения участка, при проведении которой закон позволяет аннулировать договор аренды — с такими инициативами выходят землевладельцы с подачи крупных земельных игроков. При проведении новых торгов фермер не может конкурировать с холдингами.

Представитель проекта «Мой Гектар» Алексей Чернышов подчеркнул в своем выступлении важность новой тенденции в политике государства по вопросу необходимости сбора информации о состоянии земельного участка от самих собственников. Подтверждение предоставленной информации должно сопровождаться выездом надзорной комиссии, что создает прозрачность процесса.

«Проблема строительства объектов, связанных с сельхозпроизводством, очень хорошо решается в рамках соответствующего постановления Правительства №1509, принятого в прошлом году. Так как теперь мы понимаем, что конкретные земли - они уже точно не пашня и не пастбища. Именно на них и нужно строить, для другого они не пригодны», - сказал Чернышов.

По итогам «круглого стола», все озвученные проблемы будут отработаны с Минсельхозом, а все поступившие предложения лягут в основу рекомендаций, которые ОП направит в Правительство РФ.

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