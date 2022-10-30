Приглашаем на выставку «Красивые дома». Розыгрыш 1 гектара земли в Тверской области

Опубликовано: 30.10.2022





«Мой гектар» стал участником международной архитектурно-строительной и интерьерной выставки Российский архитектурный салон «Красивые дома».

27–30 октября состоялась Международная архитектурно-строительная и интерьерная выставка «Красивые дома. Российский архитектурный салон». Проект «Мой гектар» выступил официальным партнером выставки — провел розыгрыш 1 гектара земли среди посетителей.





Планируете построить дом? Ищете оригинальный дизайн интерьера?

Приглашаем посетить Международную архитектурно-строительную и интерьерную выставку «Красивые Дома. Российский архитектурный салон.»

Уже 27 октября в 10:00 она откроет свои двери для всех желающих в МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2, зал 6.

Целых 4 дня до 30 октября можно увидеть, оценить качество продукта и получить консультацию квалифицированных специалистов: архитекторы, строители, дизайнеры интерьеров и ландшафтные дизайнеры.









В рамках выставки, «Мой гектар» проведет розыгрыш земельного участка.

Победитель розыгрыша получит 1 гектар земли в Тверской области

Условия участия:

Посетить выставку в любой из дней с 27 по 30 октября. Зарегистрироваться у стенда «Мой гектар», справа у входа. Объявление победителя розыгрыша состоится 2 ноября в 19:00, в прямом эфире.

Ссылка на трансляцию будет отправлена всем зарегистрировавшимся участникам розыгрыша.

Помимо основного приза - ГЕКТАРА ЗЕМЛИ, будут разыгрываться скидки!

Желаем удачи всем участникам!

Выставка пройдет в новаторском формате. Все экспозиции четко структурированы по основным направлениям для создания красивого, комфортного и функционального жилого дома:

В рамках деловой программы, в пятницу, 28 октября 16.00-16.45 пройдет выступление Игоря Калинина, директора по развитию «Мой гектар».

Часы работы выставки:

• 27.10 - 10.00-18.00

• 28.10 - 10.00-19.00

• 29.10 - 10.00-19.00

• 30.10 - 10.00-17.00

Добавьте выставку «Красивые дома. Российский архитектурный салон 2022» себе в календарь, чтобы не потерять важное событие.

Как добраться до выставки:

• На метро: станция метро «Мякинино», выход в павильоны выставочного центра.

• На автомобиле: пересечение МКАД (внешняя сторона, 66 км) и Волоколамского шоссе.

Как зарегистрироваться на мероприятие?

Пройдите электронную регистрацию и получите билет на выставку абсолютно бесплатно.

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До встречи в МВЦ «Крокус Экспо»!