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    • Приглашаем на выставку «Красивые дома». Розыгрыш 1 гектара земли в Тверской области

    Приглашаем на выставку «Красивые дома». Розыгрыш 1 гектара земли в Тверской области

    Опубликовано: 30.10.2022


    «Мой гектар» стал участником международной архитектурно-строительной и интерьерной выставки Российский архитектурный салон «Красивые дома».

    27–30 октября состоялась Международная архитектурно-строительная и интерьерная выставка «Красивые дома. Российский архитектурный салон». Проект «Мой гектар» выступил официальным партнером выставки — провел розыгрыш 1 гектара земли среди посетителей.


    Планируете построить дом? Ищете оригинальный дизайн интерьера?

    Приглашаем посетить Международную архитектурно-строительную и интерьерную выставку «Красивые Дома. Российский архитектурный салон.»

    Уже 27 октября в 10:00 она откроет свои двери для всех желающих в МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2, зал 6.

    Целых 4 дня до 30 октября можно увидеть, оценить качество продукта и получить консультацию квалифицированных специалистов: архитекторы, строители, дизайнеры интерьеров и ландшафтные дизайнеры.



    В рамках выставки, «Мой гектар» проведет розыгрыш земельного участка.

    Победитель розыгрыша получит 1 гектар земли в Тверской области

    Условия участия:

    1. Посетить выставку в любой из дней с 27 по 30 октября.

    2. Зарегистрироваться у стенда «Мой гектар», справа у входа.

    3. Объявление победителя розыгрыша состоится 2 ноября в 19:00, в прямом эфире.

    Ссылка на трансляцию будет отправлена всем зарегистрировавшимся участникам розыгрыша.

    Помимо основного приза - ГЕКТАРА ЗЕМЛИ, будут разыгрываться скидки!

    Желаем удачи всем участникам!

    Выставка пройдет в новаторском формате. Все экспозиции четко структурированы по основным направлениям для создания красивого, комфортного и функционального жилого дома:

    В рамках деловой программы, в пятницу, 28 октября 16.00-16.45 пройдет выступление Игоря Калинина, директора по развитию «Мой гектар».

    Часы работы выставки:

    • 27.10 - 10.00-18.00
    • 28.10 - 10.00-19.00
    • 29.10 - 10.00-19.00
    • 30.10 - 10.00-17.00

    Добавьте выставку «Красивые дома. Российский архитектурный салон 2022» себе в календарь, чтобы не потерять важное событие.

    Как добраться до выставки:

    • На метро: станция метро «Мякинино», выход в павильоны выставочного центра.

    • На автомобиле: пересечение МКАД (внешняя сторона, 66 км) и Волоколамского шоссе.

    Как зарегистрироваться на мероприятие?

    Пройдите электронную регистрацию и получите билет на выставку абсолютно бесплатно.

    Зарегистрироваться

    До встречи в МВЦ «Крокус Экспо»!

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