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    Проект «От сохи до сохи»: Тимбилдинг по-русски

    Опубликовано: 10.03.2022

    Несколько раз в год менеджеры проекта «Мой гектар» отправляются на корпоративный выезд на природу. Каждый раз это путешествие с целью познакомиться и изучить те поселки, которые готовятся к продаже.

    Мы присоединились к очередному выезду и познакомились с теми, кто отвечает на ваши звонки.

    В туре по деревням и поселкам Тверской области мы посетили музей лягушки и узнали, как монетизировать свое хобби при поддержке государства. Возложили цветы к Ржевскому мемориалу, — крупнейшему монументу в Тверской области. Посмотрели поселок «Новая жизнь», который расположен на берегу Волги.

    Также наши специалисты побывали на ферме, где пообщались с хозяевами и задали свои вопросы. Это и многое другое — в нашем новом выпуске.

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