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Определение границ населенных пунктов упростят

Опубликовано: 24.05.2023

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, упрощающий механизм внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон при наличии пересечений с границами земельных участков. Сейчас такие пересечения по закону являются препятствием для внесения границ в ЕГРН.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что на начало 2022 года в ЕГРН были внесены сведения только о 42% границ населенных пунктов и о 30% границ территориальных зон. Основным препятствием «для внесения в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон являются выявляемые пересечения их границ с границами земельных участков, что не допускается земельным законодательством», — сказано в пояснениях к законопроекту.

Это, по мнению авторов инициативы, оказывает на градостроительную деятельность негативный эффект, а также создает правовую неопределенность для собственников земельных участков и приводит к судебным разбирательствам.

В законопроекте сказано, что «наличие пересечения границ населенных пунктов, территориальных зон с границами земельного участка или участков земли, имеющих, согласно сведениям ЕГРН, пересечения между собой, не является препятствием для установления границ населенных пунктов и территориальных зон» и для внесения сведений о них в реестр.

Проект также предлагает упростить порядок внесения изменений в документы, которые содержат описание местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон.

В ноябре прошлого года депутаты Государственной думы приняли закон о сокращении сроков процедур предоставления государственных и муниципальных земель. Это ускорит реализацию новых проектов и будет способствовать развитию индивидуального строительства.

Источник - РБК.Недвижимость

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