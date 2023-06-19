Одни подешевели, другие — подорожали

Опубликовано: 19.06.2023





Стоимость строительства зависит от технологий. По оценкам экспертов, цены на возведение деревянных домов снизились относительно конца 2023 года, а вот кирпичные дома подорожали.

Индивидуальное жилищное строительство называют точкой роста рынка жилья. По оценкам банка ДОМ.РФ, в пятилетней перспективе спрос россиян в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) составит около 3 млн домов общей площадью 450 млн кв. м. Одни выбирают готовые типовые решения домов или покупают дома в коттеджных поселках, другие — строят сами.

Вместе с экспертами разбираемся, что сейчас происходит на рынке строительства загородного жилья, как изменилась его стоимость в разных сегментах и ждать ли снижения цен.





Как изменилась стоимость строительства домов

Последние два года цены на стройматериалы вели себя непредсказуемо: от резкого роста до снижения. Это, в свою очередь, отражалось на конечной стоимости строительства жилья. По словам экспертов, опрошенных «РБК-Недвижимостью», сейчас ситуация на рынке строительства частных домов стабилизировалась: отдельные виды стройматериалов подешевели, другие выросли. Например, подешевело строительство деревянных домов. Если в 2022 году средняя стоимость 1 кв. м дома из бруса без внутренней отделки составляла 57 тысяч рублей, то сейчас — 52 тысячи рублей, снижение около 8,7%, предоставила расчеты директор по коммуникациям компании «Технониколь» Екатерина Ракитская.

По оценкам эксперта, почти на 5% снизилась стоимость строительства каркасных домов. Сейчас в среднем стоимость строительства 1 кв. м в этом сегменте составляет 45 тысяч рублей и 30 тысяч рублей для энергоэффективных домов и экономварианта соответственно. При этом строительство кирпичных домов, наоборот, в 2023 году стало дороже на 10,5%. Сейчас стоимость строительства дома из кирпича составляет в среднем 63 тысячи рублей за квадрат. А вот средняя стоимость 1 кв. м строительства дома из газобетона снизилась на 3,6%, до 53 тысяч рублей, добавила директор по коммуникациям «Технониколь».

Расчеты директора по коммуникациям «Технониколь» Екатерины Ракитской





Наиболее заметно снизилась стоимость строительства деревянных домов, подтверждает эксперт по каркасному домостроению Андрей Баннов.

«Но опять же, даже в брусовом доме, помимо самого дерева, есть фундамент, кровля, лакокрасочные материалы и непосредственно работы. Плюс к этому стоимость работ не снижалась. А все, что имело отношение к камню, получило тенденцию к росту от 5% до 10%», — рассказал Андрей Баннов.

«Мы пока не вернулись к стоимости строительства докризисных времен. Оснований для прогнозов к удешевлению строительства нет. Возможно, в пик сезона цены еще немного повысятся, но это повышение может быть сбалансировано в конце строительного сезона», — добавил эксперт.

В Ассоциации деревянного домостроения (АДД) говорят, что цены на строительство домов в 2023 году не поменялись.

«Цены остались на уровне конца 2022 года. Дома из клееного бруса сейчас на уровне 60–65 тысяч рублей за 1 кв. м. Каркасные дома — 40–45 тысяч рублей за 1 кв. м», — рассказала член правления АДД Юлия Юрлова.

При этом в начале июня повысились цены на пиломатериалы. Также в начале июня был рост стоимости на кровельные материалы — на 3–5%, продолжила эксперт. Но это повышение цены на доску не внесло значительных изменений в стоимость 1 кв. м, пояснила она.

Не отмечают существенных скачков общей стоимости строительства в компании HalleHouse.

«Выросли цены отдельных материалов и элементов дома, но что касается пиломатериалов, то сегодня их стоимость можно сравнить с допандемийными значениями», — отметил директор по продажам HalleHouse Вячеслав Котлов.

Например, доска естественной влажности до пандемии стоила 11–12 тысяч рублей за кубометр, сегодня — 13–14 тысяч рублей. Сухая строганая доска стоила около 18 тысяч рублей за кубометр, сегодня — около 20 тысяч рублей, привел цифры эксперт.

«Однако стоимость других материалов изменилась: например, подорожал металл, продолжают расти цены на лакокрасочные материалы. На данный момент сезонный ценовой ажиотаж происходит с окнами. Цены поднимаются еженедельно на пару процентов. Общий рост составляет 10–15%», — рассказал Вячеслав Котлов.

Но в самой компании цены на дома остаются стабильными с начала года и практикуются скидки, добавил он.

В строительной компании «Дом Лазовского» отмечают подорожание строительства домов во всех технологиях в среднем на 20% к концу 2022 года.

«Если говорить о стоимости 1 кв. м дома без отделки, то в сегменте каркасных домов экономкласса стоимость увеличилась с 27 тысяч рублей в конце 2022 года до 32 тысяч рублей в июне 2023 года. Удорожание — 19%. Стоимость «квадрата» без отделки в сегменте домов из газобетона составила в среднем 48 тысяч рублей, рост — 20%», — рассказал владелец компании Максим Лазовский.

По его словам, подорожание связано со стоимостью основных материалов. Например, зимой газоблок стоил 6–6,5 тысячи рублей за кубометр, в мае — 7,9 тысячи рублей, а сейчас — около 8,5 тысячи рублей. Пиломатериалы подорожали в среднем на 1 тысячу рублей за кубометр. В то же время рост на импортные материалы мог достигать 50–100% на крепеж и лакокрасочную продукцию и до 300% на запчасти для сложной импортной строительной техники.

«В целом суммарное удорожание строительных материалов составило около 20%, что приведет к индексации цен на будущие объекты, которые начнут возводить в конце августа — начале сентября», — отметил Максим Лазовский.

По его словам, в самой компании цены повышались в марте на 5–10%.

«Сейчас мы не индексируем, так как строим из того, что купили в марте. Индексировать будем осенью. Кроме того, мы запустили акцию и снизили цены (до 10%) на ряд объектов, чтобы быстрее закрыть локации», — сказал владелец строительной компании.

По его словам, сейчас бюджеты покупки варьируются от 5 млн рублей за дом экономварианта до 19–30 млн рублей в более дорогих сегментах.





Спрос высокий в экономсегменте

Спрос на рынке строительства частных домов эксперты оценивают как стабильный. По словам Андрея Баннова, особенно высоким он был в начале года.

«Все, кто подходил системно к вопросу строительства собственного дома, успели законтрактоваться. Сейчас рынок испытывает небольшое затишье. Клиенты интересуются строительством, но конверсия обращений в сделки немного ниже», — рассказал эксперт. Поддерживает рынок сейчас ипотечное кредитование, добавил он.

В АДД также отмечали всплеск спроса в конце 2022 года — начале 2023 года, особенно на земельные участки. Сейчас спрос стабильный во всех сегментах. Этому способствуют в первую очередь цена 1 кв. м и процентные ставки по кредитным программам, пояснила Юлия Юрлова. С начала года спрос вырос примерно на 25–30%, ажиотажа нет, наблюдаются обычные сезонные колебания, когда май-июнь выше января, добавила управляющий партнер компании NORDHUS Ольга Магилина.

**«При этом глубина сезонных колебаний в нынешнем году ниже привычной за счет более низкой базы. Напомню, что в течение 2022 года спрос снизился примерно на 35–40% по сравнению с 2021 годом, хотя январьфевраль 2022-го демонстрировали даже некоторый рост», — напомнила эксперт.

По словам владельца строительной компании «Дом Лазовского», особенно высок спрос на строительство и покупку домов экономкласса, рост может достигать 50–100% с начала года.

«Такие объекты сейчас вымываются в первую очередь, поэтому цены на экономкласс не откатились к допандемийным. В отличие от сегментов комфорт и бизнес, где я такую тенденцию наблюдаю», — отметил он.

Кроме того, продолжает расти доля потенциальных покупателей, которые хотят купить дом в ипотеку, продолжила Ольга Магилина. Доля таких покупателей превышает 80%.

«Среди тех, кто заказывает услуги строительного подряда (строит дом с привлечением подрядчиков на собственном земельном участке), доля мечтающих о доме в ипотеку традиционно ниже, но за год она увеличилась примерно с 40% почти до 60%», — рассказала управляющий партнер компании NORDHUS.

«Нужно понимать, что в реально законченных сделках доля ипотеки всегда оказывается несколько ниже. Но именно доля желающих наиболее объемно иллюстрирует состояние платежеспособного спроса», — уточнила эксперт.





Дефицит рабочей силы и проблемы с инженерией

Среди тенденций, которые сейчас наблюдаются на рынке строительства загородного жилья, эксперты называют дефицит строителей. «Есть дефицит рабочей силы, связан он с большим спросом на строительство и оттоком части специалистов для участия в СВО», — пояснила член правления АДД.

При этом дефицита стройматериалов эксперты не отмечают, хотя подтверждают нехватку отдельных позиций.

«Особенно остро стоит вопрос запчастей к уже приобретенной и работающей дорогостоящей импортной технике, которая все же иногда ломается и всегда требует планового обслуживания. Время ожидания заказа запчастей составляет сейчас от двух месяцев, а их стоимость возросла за год в среднем на 200–300%», — рассказал Максим Лазовский.

Сложности с поставкой инженерии подтвердили в Ассоциации деревянного домостроения.

«Есть сложности с поставками инженерного оборудования — выросли цены и сроки поставки. Но в целом каких-то критических проблем участники рынка не отмечают. Поставщики подстроились под текущие реалии», — подытожила Юлия Юрлова.





Источник - РБК. Недвижимость