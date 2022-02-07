Новости сервисной компании «Мой гектар» 31.01-07.02.2022

Опубликовано: 07.02.2022





Межевые знаки, дороги, въездная группа…Что нового в поселках?

21 день до весны, а мы активно благоустраиваем поселки. Чистка, прорезка, отсыпка дорог, заготовка межевых знаков — расскажем, что было сделано за прошедшую неделю.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

В поселках была выполнена чистка дорог силами нашей сервисной компании и грейдера ГС 2509. Кроме этого заготовлено более двух сотен межевых знаков.





Продолжаются работы по выторфовке и грунтозамещению в поселке «Лесная усадьба» при участии специалистов СК и экскаватора Doosan 175.





Силами строительной бригады ДСУ и Doosan 330 идет прорезка и расчистка территории в поселке «Имение Алексеевское».





В «Усадьбе Бельгардов» благоустраивают башню въездной группы (установка лестницы), а также закончили отсыпку дорог.





Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете

Там же Вы можете заказать любую услугу по развитию участка.

Будьте в курсе новостей вместе с нами!