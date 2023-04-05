Новости Сервисной компании «Мой гектар» 30 марта – 5 апреля 2023

Опубликовано: 05.04.2023





Как изменились поселки в первую неделю апреля?

Первая неделя апреля выдалась плодотворной. Работы по благоустройству и развитию поселков продолжаются. Читайте, где идет прорезка дорог, установка межевых знаков, отделка дома управляющего, и решайте, какой поселок развивается быстрее.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

Срезка дорожного полотна 850 м Оканавливание территории 1080 м Разравнивание территории 700 м Установка межевых знаков 40 шт.





Поселок «Мое поместье»

Развитие участка

Специалисты СК «Мой гектар» провели кадастровые работы в поселке — вынос технических точек.





Поселок «Малая родина»

Развитие поселка

Выполнены кадастровые работы: установка 8 металлических межевых знаков для клиентов.

Поселок «Новая жизнь»

Развитие участка

В поселке были установлены металлические межевые знаки для клиентов: 21 штука.

Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

Наши специалисты выполняли кадастровые работы в поселке — вынос технических точек под оканавливание.

Стройбригада занималась срезкой дорожного полотна 400 метров, оканавливанием 1080 метров и разравниванием 250 метров с двух сторон.





Поселок «Усадьба на Волге 3»

Развитие поселка

СК «Мой гектар» занималась прорезкой дороги и разравниванием вынутого грунта в поселке 450 метров.

Поселок «Парк Патриот»

Развитие поселка

Наши специалисты установили 11 деревянных межевых знаков для клиентов.

Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие поселка

Рабочие занимались установкой ворот на въездной группе. Продолжаются работы в доме управляющего:

монтаж плинтуса и порогов;

установка межкомнатных дверей (разборка дверных коробок, выкручивание, шлифовка, заделка щелей, установка откосов и наличников, вставка замков).

Для выполнения работ по внешней отделке дома были установлены леса.





Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!