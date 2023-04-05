Заявка
Позвонить
Баннер
Проект «Мой гектар»
  • Главная
  • Новости
  • Новости Сервисной компании «Мой гектар» 30 марта – 5 апреля 2023

Новости Сервисной компании «Мой гектар» 30 марта – 5 апреля 2023

Опубликовано: 05.04.2023


Как изменились поселки в первую неделю апреля?

Первая неделя апреля выдалась плодотворной. Работы по благоустройству и развитию поселков продолжаются. Читайте, где идет прорезка дорог, установка межевых знаков, отделка дома управляющего, и решайте, какой поселок развивается быстрее.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

Срезка дорожного полотна

850 м

Оканавливание территории

1080 м

Разравнивание территории

700 м

Установка межевых знаков

40 шт.


Поселок «Мое поместье»

Развитие участка

Специалисты СК «Мой гектар» провели кадастровые работы в поселке — вынос технических точек.


Поселок «Малая родина»

Развитие поселка

Выполнены кадастровые работы: установка 8 металлических межевых знаков для клиентов.

Поселок «Новая жизнь»

Развитие участка

В поселке были установлены металлические межевые знаки для клиентов: 21 штука.

Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

Наши специалисты выполняли кадастровые работы в поселке — вынос технических точек под оканавливание.

Стройбригада занималась срезкой дорожного полотна 400 метров, оканавливанием 1080 метров и разравниванием 250 метров с двух сторон.


Поселок «Усадьба на Волге 3»

Развитие поселка

СК «Мой гектар» занималась прорезкой дороги и разравниванием вынутого грунта в поселке 450 метров.

Поселок «Парк Патриот»

Развитие поселка

Наши специалисты установили 11 деревянных межевых знаков для клиентов.

Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие поселка

Рабочие занимались установкой ворот на въездной группе. Продолжаются работы в доме управляющего:

  • монтаж плинтуса и порогов;
  • установка межкомнатных дверей (разборка дверных коробок, выкручивание, шлифовка, заделка щелей, установка откосов и наличников, вставка замков).

Для выполнения работ по внешней отделке дома были установлены леса.


Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!

Поделиться:

Читайте также:

06.04.2023

Какие изменения ждут садоводов?

05.04.2023

Новости Сервисной компании «Мой гектар» 30 марта – 5 апреля 2023

05.04.2023

Что нового в поселке «Мое поместье»

05.04.2023

Что нового в поселке «Усадьба в Завидово»

05.04.2023

Что нового в поселке «Усадьба на Волге 3»

05.04.2023

Что нового в поселке «Усадьба Бельгардов»

31.03.2023

Проект «Мой гектар» вошел в состав Правительственной комиссии по имущественным вопросам и землепользованию

31.03.2023

5 типичных ошибок при выборе участка под строительство дома

31.03.2023

Можно ли взять ипотеку на строительство дома

Все новости
моепоместье.рф
Поселок месяца

Хотите узнать подробнее о проекте?

Оставьте заявку, мы отправим вам презентацию о проекте на почту

  • width=
    Заявка успешно отправлена, в ближайшее время с Вами свяжется наш сотрудник.
  • Во время отправки заявки возникли сложности.

    Пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз.

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

© 2016-2023 Все права защищены. Политика конфиденциальности | Правила использования подарочного сертификата | Информация на сайте не является публичной офертой. На сайте используется reCAPTCHA и политика конфиденциальности Google: политика, условия.

Информация на сайте не является публичной офертой

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации либо другими его Статьями.

Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, оставьте заявку на консультацию.

Гражданский кодекс РФ. Статья 437.
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).