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Проект «Мой гектар»

Новости сервисной компании «Мой гектар» 26.09–02.10.2022

Опубликовано: 03.10.2022


Как там насчет новых дорог? Что такое коллективное развитие поселков? Рассказываем в дайджесте.

В материале расскажем, какие работы прошли в ваших поселках.

А еще опишем, как этому помогло объединение собственников. Ведь делать что-то вместе — проще, быстрее и выгоднее.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

Всего Сервисной компанией за прошлую неделю сделано работ

Прорезано дорог Установлено межевых знаков Расчищено территории
10 200 кв. м 46 150 м


В поселке «Усадьба в Завидово» рабочие провели покос травы. Для клиентов вынесли 46 металлических межевых знаков.

Еще в августе для «Усадьбы в Завидово» собственники составили план развития поселка, обсудили проект сдачи и отсыпки дорог.


В «Имении Алексеевское» проведены прорезка и расчистка территории, планировка участков. Собран сруб домика управляющего и строительные леса.


В поселке «Усадьба на Волге. Лаптево» рабочие сервисной компании расчистили 150×12 метров профиля дорог, отсыпали защитный вал для удержания воды. Прорезали 150 метров территории.

Собственники вместе выявили задачи, которые необходимо реализовать в зоне интенсивного развития, согласовали этот вопрос с Председателем. Придумали новые варианты отвода воды и маршрутов дорог. Еще проголосовали по поводу установки 5 шлагбаумов в поселке.


В поселке «Synergy Country Club» расчищена территория.


В «Усадьбе на Волге 3. Агромарус 2» состоялась прорезка 700×12 метров территории.


В поселке «Княжьи горы» собственникам на месте сдали готовые дороги.

В «Усадьбе Бельгардов» рабочие провели расчистку территории.


В поселке «Весна на Волге» сервисная компания отчиталась по строительству дорог перед собственниками и сдала готовые объекты.


Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!

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