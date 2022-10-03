Новости сервисной компании «Мой гектар» 26.09–02.10.2022
Как там насчет новых дорог? Что такое коллективное развитие поселков? Рассказываем в дайджесте.
В материале расскажем, какие работы прошли в ваших поселках.
А еще опишем, как этому помогло объединение собственников. Ведь делать что-то вместе — проще, быстрее и выгоднее.
Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»
Всего Сервисной компанией за прошлую неделю сделано работ
|Прорезано дорог
|Установлено межевых знаков
|Расчищено территории
|10 200 кв. м
|46
|150 м
В поселке «Усадьба в Завидово» рабочие провели покос травы. Для клиентов вынесли 46 металлических межевых знаков.
Еще в августе для «Усадьбы в Завидово» собственники составили план развития поселка, обсудили проект сдачи и отсыпки дорог.
В «Имении Алексеевское» проведены прорезка и расчистка территории, планировка участков. Собран сруб домика управляющего и строительные леса.
В поселке «Усадьба на Волге. Лаптево» рабочие сервисной компании расчистили 150×12 метров профиля дорог, отсыпали защитный вал для удержания воды. Прорезали 150 метров территории.
Собственники вместе выявили задачи, которые необходимо реализовать в зоне интенсивного развития, согласовали этот вопрос с Председателем. Придумали новые варианты отвода воды и маршрутов дорог. Еще проголосовали по поводу установки 5 шлагбаумов в поселке.
В поселке «Synergy Country Club» расчищена территория.
В «Усадьбе на Волге 3. Агромарус 2» состоялась прорезка 700×12 метров территории.
В поселке «Княжьи горы» собственникам на месте сдали готовые дороги.
В «Усадьбе Бельгардов» рабочие провели расчистку территории.
В поселке «Весна на Волге» сервисная компания отчиталась по строительству дорог перед собственниками и сдала готовые объекты.
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!
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