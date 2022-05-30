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Проект «Мой гектар»

Новости сервисной компании «Мой гектар» 23–29.05.2022

Опубликовано: 30.05.2022


Майские дела уже сделаны, и можно ехать на любимую дачу. Что нового ждет вас в поселках? Как изменились дороги и территории?

Одному из новых собственников участка в «Княжьих горах» мы подарили мини-трактор Файтер Т-15. С ним можно обработать землю, посадить растения или собрать урожай. Дополнительное навесное и прицепное оборудование позволяет перевозить грузы, заготавливать корма для животных, косить траву и многое другое.

Также в поселке «Княжьи горы» мы срезали полотно дороги шириной 10 метров: 275 метров без разравнивания вынутого грунта и 250 метров с разравниванием. Также на другой территории разравнивали 275 метров земли тоже по ширине 10 метров и удаляли лесопосадки высотой выше 6 метров по длине 50 метров. Рабочие вынесли 67 технических точек под ЛЭП. Также проверили координаты по 9 техническим точкам и координаты дороги по 22 техническим точкам. Расчищали участок будущих хозяев.


В «Лисицыно» мы провели прорезку полотна шириной 10 метров с разравниванием 680 метров вынутого грунта.


В поселке «Новая Жизнь» уже поставили 31 столб ЛЭП. Из них 11 разнесли в две целевых точки. На дороги положили свежий ровный асфальт. На новых территориях мы провели разметку и срезку 150 метров и оканавливание с двух сторон 550 метров полотна. Вывезли деревья с речки.


В «Парке Патриот» проведено выпиливание деревьев на площадках 70×15 метров и 30×2 метра.


В поселке «Усадьба Александровское» рабочие поставили фундамент въездной группы и благоустраивали прилегающую территорию. Также проведено оканавливание дорожного полотна на 400 метров с одной стороны и на 50 метров с двух сторон.


В поселке «Synergy Country Club» начались первые заезды. Также была расчистка территорий вдоль дорог с планировкой вынутого грунта, в том числе 40×70 метров после уборки древесины. Провели оканавливание 100 метров дороги с разравниванием почвы.


В «Усадьбе на Волге» мы срезали 100 метров дорожного полотна шириной 5 метров без разравнивания грунта. Также провели срезку по ширине 5 метров и длине 100 метров с двухсторонним разравниванием и на 100 метров — с двухсторонним оканавливанием.


Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!

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