Новости Сервисной компании «Мой гектар» 21–27 ноября 2022

Опубликовано: 30.11.2022





Ваши соседи голосуют за дороги и подписывают новые соглашения — читайте в дайджесте

В ваших поселках по-прежнему кипит работа. В материале рассказываем, что нового сделали рабочие, а также какие решения приняли ваши соседи в кооперативах.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

Всего Сервисной компанией за прошлую неделю сделано работ

Прорезано дорог Установлено межевых знаков Разравнивание территории 5500 кв. м 61 840 м





Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие поселка

Рабочие продолжили отделку домика управляющего: провели шлифовку и отбеливание стен, утепление окон и подбой потолочного плинтуса. Также расчистили территорию от снега.





Поселок «Парк Патриот»

Развитие поселка

Для клиентов установлено 20 деревянных межевых знаков.

Объединение собственников

Состоялась встреча собственников в офисе, где они провели голосование по вопросам сельскохозяйственного потребительского кооператива и собрали документы учредителей.





Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие поселка

Рабочие Сервисной компании привезли песок для отсыпки и планировки въезда. Доставили столбы для ЛЭП.





Поселок «Новая Жизнь»

Развитие поселка

В поселок привезли сруб для башни въездной группы, собрали его. Под оканавливание территории вынесли технические точки.





Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

Рабочие установили для клиентов 16 металлических межевых знаков.

Поселок «Долина Селигера 2»

Развитие поселка

Для клиентов было вынесено 25 деревянных межевых знаков.

Объединение собственников

24 ноября собственники приняли участие в голосовании по вопросам развития поселка.





Поселок «Малая Родина»

Развитие поселка

Рабочие провели сварку щита баннера, пробурили отверстия для его установки и расчистили территорию въезда в поселок. Затем установили этот баннер, две арки и забор, провели сварку столбов. Также в поселке состоялась прорезка 250×10 и 200×15 метров территории.





Поселок «Антоново»

Объединение собственников

25 ноября собственники приняли решение, что строительство дорог начнется уже сейчас, а сбор оставшихся средств будет проходить параллельно. 7 человек уже подписали дополнительные соглашения о продлении сроков работ.

Поселки «Княжьи горы», «Лесная Усадьба», «Москва Тверская-1», «Москва Тверская-2», «Синергия — Волга»

Объединение собственников

23-24, 28 ноября собственники приняли участие в голосовании по вопросам развития своего поселка.

Поселок «Весна на Волге»

Объединение собственников

24 ноября состоялась голосование коллектива поселка. Принято решение обновить инициативную группу и избрать нового Председателя.

Поселок «Заря»

Объединение собственников

25 ноября собственники голосовали по вопросам развития поселка и совещались друг с другом.

Поселок «Бологое»

Объединение собственников

25 ноября собственники приняли участие в голосовании. Обсуждали создание чата инициативной группы, выборы Председателя нового сельскохозяйственного потребительского кооператива.

Поселки «Победа», «Победа 2», «Победа 3», «Победа 4», «Победа 5», «Победа 6»

Объединение собственников

28 ноября собственники шести поселков приняли участие в голосовании. Обсуждались темы развития инфраструктуры. Тем собственникам, кто не смог присутствовать обязательно позвонят, расскажут подробности и уточнят их мнение.

Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!