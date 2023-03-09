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Проект «Мой гектар»

Новости Сервисной компании «Мой гектар» 2–8 марта 2023

Опубликовано: 09.03.2023


Какие работы выполнялись в наших поселках?

Первая неделя марта выдалась хоть и морозной, но солнечной и плодотворной. Расскажем, что и где сделано за первую весеннюю неделю.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

Срезка, оканавливание и разравнивание территории

230 м

Расчистка территории

2400 м

Вынос технических точек

1650 м

Установка межевых знаков

66 шт.


О видеонаблюдении в поселках

В наших поселках есть возможность установить камеры видеонаблюдения. Это делается в целях обеспечения безопасности и защиты имущества, снижения вероятности незаконного проникновения на территорию посторонних транспортных средств. Это дополнительный цифровой ресурс для управления вашим земельным участком дистанционно.

Например, в поселке «Усадьба в Завидово» установлено несколько камер наружного наблюдения. Каждый собственник может следить в Личном кабинете (на главной странице) за ходом работ в реальном времени с помощью видеокамер, установленных на территории. Запись хранится на сервере в течение 30 дней. Все об установке, выборе вариантов комплектации и стоимости работ можно узнать на сайте.

А теперь новости поселков:

Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие поселка

Специалисты СК «Мой гектар» занимались укладкой утеплителя и половой доски в доме управляющего.

В поселке выполнены кадастровые работы: установка металлических межевых знаков для клиентов — 17 шт.


Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие поселка

Продолжаются электромонтажные работы и монтаж систем отопления в доме управляющего:

  • сборка батарей;
  • монтаж труб систем отопления;
  • разметка и крепление изоляторов;
  • прокладка кабеля и установка распределительных коробок;
  • пусконаладочные испытания по электроснабжению.

Также были установлены ворота на въездной группе.


Поселок «Усадьба в Подмосковье»

Развитие поселка

В поселке проведены кадастровые работы: установлены металлические межевые знаки для клиентов — 49 шт.

Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

Стройбригада выполняла работы по срезке полотна дороги, оканавливанию и разравниванию с обеих сторон 230 метров.

В поселке проведены и кадастровые работы — вынос технических точек под дороги, 650 метров — 14 точек, а также 5 точек под опоры ЛЭП.


Поселок «Долина озер»

Развитие поселка

Наши специалисты установили баннеры на арки при въезде в поселок.


Поселок «Малая родина»

Развитие поселка

Сервисная компания проводила кадастровые работы в поселке, а именно вынос технических точек под дороги, 1 км — 22 точки.


Поселок «Москва Тверская 3»

Развитие поселка

Рабочие произвели расчистку полотна дороги от лесопосадок 2400х12 метров.


Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!

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