Новости Сервисной компании «Мой гектар» 15–22 июня 2023

Опубликовано: 22.06.2023





Олег Киреев, директор по развитию СК «Мой гектар»

Добрый день, друзья!

Работы по благоустройству поселков продолжаются. Что является самым важным в поселке? Дороги и электричество. В одних поселках идут подготовительные работы, в то время как в других они уже находятся на завершающей стадии. Расскажем, что было сделано за неделю.









Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»





Расчистка территории 710 м Разметка дороги 1580 м Оканавливание территории 275 м Профилирование дорожного полотна 8860 м Установка межевых знаков 127 шт.





Поселок «Новая жизнь»

Развитие поселка

В поселке продолжается монтаж деревянной опоры въездной группы (установка купола башни и перемычек).





Поселок «Усадьба на Волге»

Развитие поселка

Наша бригада с помощью грейдера выполняла работы по выравниванию поверхности дороги, профилированию дорожного полотна 8860 метров и оканавливанию 275 метров. Затем грейдер был перемещен в поселки «Усадьба на Волге 2» и «Усадьба на Волге 3», здесь будут проводиться работы по оканавливанию.





Поселок «Усадьба на Волге 3»

Развитие поселка

Проводились работы по расчистке территории от лесопосадок 450х12 метров.





Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

В поселке идут работы по монтажу электричества: на столбы устанавливаются траверсы.





Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие поселка

Специалисты СК «Мой гектар» провели работы по срезке и планировке дорог. В поселке был задействован грейдер, который выровнял дороги и произвел профилирование. После этого он был перенаправлен в поселок «Усадьба Бельгардов», чтобы продолжить свою работу.





Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие поселка

В поселке ведутся внутренние работы в доме управляющего: установка сантехники, системы водоснабжения. Монтаж электричества и ТП уже завершен, фонари установлены, ждем согласование на подключение.





Поселок Sуnergy Country Club

Развитие поселка

В поселке работает мульчер. Идет расчистка территории от лишней растительности, также выполнялись работы по планированию обочины 400 метров. Кроме того, выполнена гидроизоляция и продолжаются работы по созданию отмостки на въездной группе, включающие монтаж технониколя, отливов и облицовки, а также подготовку поверхности для заливки бетоном. В планах также внутренняя отделка.





Поселок «Долина Селигера»

Развитие поселка

Проведены кадастровые работы: установлены технические точки под дороги 1580 метров, 106 штук, и вынос технических точек под расчистку — 489 штук. Наша стройбригада выполнила предварительную разметку дороги по лесопосадкам 1580х6 метров, расчистку полотна дороги 260х12 метров с помощью бульдозера CAT D6.





Кадастровые работы в поселках

В поселках проекта за неделю было установлено 127 межевых знака:

«Малая родина» — 69 металлических и 28 деревянных знаков.

«Усадьба Бологое» — 9 металлических и 2 деревянных знака.

«Долина Вазузы» — 8 деревянных знаков.

«Усадьба на Волге» — 9 металлических и 2 деревянных знака.





Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка.

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