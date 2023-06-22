Новости Сервисной компании «Мой гектар» 15–22 июня 2023
Олег Киреев, директор по развитию СК «Мой гектар»
Добрый день, друзья!
Работы по благоустройству поселков продолжаются. Что является самым важным в поселке? Дороги и электричество. В одних поселках идут подготовительные работы, в то время как в других они уже находятся на завершающей стадии. Расскажем, что было сделано за неделю.
Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»
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Расчистка территории
|
710 м
|
Разметка дороги
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1580 м
|
Оканавливание территории
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275 м
|
Профилирование дорожного полотна
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8860 м
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Установка межевых знаков
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127 шт.
Поселок «Новая жизнь»
Развитие поселка
В поселке продолжается монтаж деревянной опоры въездной группы (установка купола башни и перемычек).
Поселок «Усадьба на Волге»
Развитие поселка
Наша бригада с помощью грейдера выполняла работы по выравниванию поверхности дороги, профилированию дорожного полотна 8860 метров и оканавливанию 275 метров. Затем грейдер был перемещен в поселки «Усадьба на Волге 2» и «Усадьба на Волге 3», здесь будут проводиться работы по оканавливанию.
Поселок «Усадьба на Волге 3»
Развитие поселка
Проводились работы по расчистке территории от лесопосадок 450х12 метров.
Поселок «Усадьба в Завидово»
Развитие поселка
В поселке идут работы по монтажу электричества: на столбы устанавливаются траверсы.
Поселок «Имение Алексеевское»
Развитие поселка
Специалисты СК «Мой гектар» провели работы по срезке и планировке дорог. В поселке был задействован грейдер, который выровнял дороги и произвел профилирование. После этого он был перенаправлен в поселок «Усадьба Бельгардов», чтобы продолжить свою работу.
Поселок «Усадьба Бельгардов»
Развитие поселка
В поселке ведутся внутренние работы в доме управляющего: установка сантехники, системы водоснабжения. Монтаж электричества и ТП уже завершен, фонари установлены, ждем согласование на подключение.
Поселок Sуnergy Country Club
Развитие поселка
В поселке работает мульчер. Идет расчистка территории от лишней растительности, также выполнялись работы по планированию обочины 400 метров. Кроме того, выполнена гидроизоляция и продолжаются работы по созданию отмостки на въездной группе, включающие монтаж технониколя, отливов и облицовки, а также подготовку поверхности для заливки бетоном. В планах также внутренняя отделка.
Поселок «Долина Селигера»
Развитие поселка
Проведены кадастровые работы: установлены технические точки под дороги 1580 метров, 106 штук, и вынос технических точек под расчистку — 489 штук. Наша стройбригада выполнила предварительную разметку дороги по лесопосадкам 1580х6 метров, расчистку полотна дороги 260х12 метров с помощью бульдозера CAT D6.
Кадастровые работы в поселках
В поселках проекта за неделю было установлено 127 межевых знака:
- «Малая родина» — 69 металлических и 28 деревянных знаков.
- «Усадьба Бологое» — 9 металлических и 2 деревянных знака.
- «Долина Вазузы» — 8 деревянных знаков.
- «Усадьба на Волге» — 9 металлических и 2 деревянных знака.
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка.
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