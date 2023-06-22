Заявка
Позвонить
Баннер
Проект «Мой гектар»

Новости Сервисной компании «Мой гектар» 15–22 июня 2023

Опубликовано: 22.06.2023


Олег Киреев, директор по развитию СК «Мой гектар»

Добрый день, друзья!

Работы по благоустройству поселков продолжаются. Что является самым важным в поселке? Дороги и электричество. В одних поселках идут подготовительные работы, в то время как в других они уже находятся на завершающей стадии. Расскажем, что было сделано за неделю.



Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»


Расчистка территории

710 м

Разметка дороги

1580 м

Оканавливание территории

275 м

Профилирование дорожного полотна

8860 м

Установка межевых знаков

127 шт.


Поселок «Новая жизнь»

Развитие поселка

В поселке продолжается монтаж деревянной опоры въездной группы (установка купола башни и перемычек).


Поселок «Усадьба на Волге»

Развитие поселка

Наша бригада с помощью грейдера выполняла работы по выравниванию поверхности дороги, профилированию дорожного полотна 8860 метров и оканавливанию 275 метров. Затем грейдер был перемещен в поселки «Усадьба на Волге 2» и «Усадьба на Волге 3», здесь будут проводиться работы по оканавливанию.


Поселок «Усадьба на Волге 3»

Развитие поселка

Проводились работы по расчистке территории от лесопосадок 450х12 метров.


Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

В поселке идут работы по монтажу электричества: на столбы устанавливаются траверсы.


Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие поселка

Специалисты СК «Мой гектар» провели работы по срезке и планировке дорог. В поселке был задействован грейдер, который выровнял дороги и произвел профилирование. После этого он был перенаправлен в поселок «Усадьба Бельгардов», чтобы продолжить свою работу.


Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие поселка

В поселке ведутся внутренние работы в доме управляющего: установка сантехники, системы водоснабжения. Монтаж электричества и ТП уже завершен, фонари установлены, ждем согласование на подключение.


Поселок Sуnergy Country Club

Развитие поселка

В поселке работает мульчер. Идет расчистка территории от лишней растительности, также выполнялись работы по планированию обочины 400 метров. Кроме того, выполнена гидроизоляция и продолжаются работы по созданию отмостки на въездной группе, включающие монтаж технониколя, отливов и облицовки, а также подготовку поверхности для заливки бетоном. В планах также внутренняя отделка.


Поселок «Долина Селигера»

Развитие поселка

Проведены кадастровые работы: установлены технические точки под дороги 1580 метров, 106 штук, и вынос технических точек под расчистку — 489 штук. Наша стройбригада выполнила предварительную разметку дороги по лесопосадкам 1580х6 метров, расчистку полотна дороги 260х12 метров с помощью бульдозера CAT D6.


Кадастровые работы в поселках

В поселках проекта за неделю было установлено 127 межевых знака:

  • «Малая родина» — 69 металлических и 28 деревянных знаков.
  • «Усадьба Бологое» — 9 металлических и 2 деревянных знака.
  • «Долина Вазузы» — 8 деревянных знаков.
  • «Усадьба на Волге» — 9 металлических и 2 деревянных знака.


Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка.

Будьте в курсе новостей вместе с нами!

Поделиться:

Читайте также:

22.06.2023

Новости Сервисной компании «Мой гектар» 15–22 июня 2023

22.06.2023

Земельный гороскоп на лето 2023

20.06.2023

Правительственная комиссия по вопросам садоводства и огородничества и Минцифры тестируют модуль для голосования в СНТ

19.06.2023

4,6 млрд рублей на развитие сельских территорий

17.06.2023

Тверские фермеры научатся развивать агротуризм

17.06.2023

ПМЭФ’23: 60 млрд инвестиций для Тверской области

16.06.2023

Тверская область: турпоток может вырасти на 50%

16.06.2023

Сбер: Ипотека на ИЖС станет еще доступнее

16.06.2023

Как изменится господдержка АПК с 2024 года?

Все новости
моепоместье.рф
Поселок месяца

Хотите узнать подробнее о проекте?

Оставьте заявку, мы отправим вам презентацию о проекте на почту

  • Заявка отправлена
    Заявка на консультацию успешно отправлена, в ближайшее время с вами свяжется земельный эксперт.
  • Произошла ошибка
    Во время отправки заявки возникли сложности, пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз. Если это не помогает, свяжитесь с нами по телефону, пока мы восстанавливаем работоспособность:
    +7 495 545-43-23

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

© 2016-2023 Все права защищены. Политика конфиденциальности | Правила использования подарочного сертификата | Информация на сайте не является публичной офертой. На сайте используется reCAPTCHA и политика конфиденциальности Google: политика, условия.

Информация на сайте не является публичной офертой

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации либо другими его Статьями.

Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, оставьте заявку на консультацию.

Гражданский кодекс РФ. Статья 437.
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).