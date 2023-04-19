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Проект «Мой гектар»

Новости Сервисной компании «Мой гектар» 13–19 апреля 2023

Опубликовано: 19.04.2023


Олег Киреев, директор по развитию СК «Мой гектар»

Добрый день!

На прошлой неделе наши специалисты занимались благоустройством территорий в ваших поселках. Посмотрите на выполненные работы и убедитесь в том, что СК «Мой гектар» является надежным партнером.

Сейчас сезон, и мы активно собираем заявки на сельхозработы и работы по организации съездов на участки. По коллективным услугам также принимаем заявки на дороги, электричество. Если у вас планируются работы на участке в этом году, то стоит поторопиться. На комплекс различных услуг сейчас действуют выгодные предложения.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

Срезка дорожного полотна

650 м

Оканавливание территории

1870 м

Разравнивание территории

1700 м

Расчистка территории

1000 м

Установка межевых знаков

90 шт.


Поселок «Мое поместье»

Развитие поселка

В поселке установили арки, планируется установка указателей для проезда. Скоро начнутся работы по строительству дорог. На прошлой неделе наши рабочие продолжили расчищать территорию от лесопосадок площадью 1000х12 метров.


Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

Нами были проведены кадастровые работы: вынос точек межевых знаков.

Строители выполняли в поселке дорожные работы. Для этого был задействован экскаватор Doosan 300:

  • срезка дорожного полотна — 150 метров;
  • оканавливание — 1500 метров;
  • разравнивание — 1200 метров.

Осталось 3,5 км — и работы по оканавливанию и срезке будут готовы. Далее останется работа грейдера по уплотнению грунта.

В наших планах со следующей недели начать заниматься благоустройством территории (установка башни въездной группы, ворот, отделка дома управляющего, подведение коммуникаций), то есть полностью вводить в эксплуатацию.


Поселок «Усадьба на Волге 2»

Развитие поселка

СК «Мой гектар» провела кадастровые работы: вынос технических точек под расчистку.


Поселок «Усадьба на Волге 3»

Развитие поселка

В поселке работает бульдозер, который производит следующие работы по строительству дорог:

  • разметка — 100 метров;
  • прорезание — 500 метров;
  • разравнивание вынутого грунта — 500 метров.

Вскоре будет доставлен экскаватор, который приступит к оканавливанию.


Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие поселка

Скоро в поселке будет электричество. На завершающей стадии работы по подключению подстанции.

Работы по благоустройству дома управляющего и арки практически закончены. Осталось произвести зачистку и покрасить дом. Далее планируется заняться облагораживанием территории. Ждем, когда все подсохнет.


Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие поселка

Получены техусловия на присоединение к электросетям в поселке. Работы по подготовке дома управляющего практически завершены. На прошлой неделе выполнялись следующие работы по внутренней и внешней отделке:

  • подгонка и монтаж плинтусов;
  • установка порогов;
  • заделка щелей над межкомнатными дверями;
  • монтаж откосов и наличников на двери и окна;
  • выравнивание стропил крыши;
  • установка отливов на окна;
  • отбеливание фасада.

Останется покрасить дом и подвести коммуникации. Это бурение скважины, ввод воды в дом, установка канализации.


Поселок Synergy Country Club

Развитие поселка

Наши специалисты завершают работы по благоустройству береговой зоны. Проводятся расчистка и устройство дороги. Далее в планах — оканавливание и срезка.

Для того чтобы узнать точные размеры вашей земли, необходимо провести межевание участка. Собственники наших поселков позаботились об этом и готовы приступить к благоустройству своих участков. Установлено 90 металлических межевых знаков.

В поселке «Междуречье на Валдае» — 18 штук, «Малая родина» — 22 штуки, «Усадьба Бологое» — 50 штук.

Запланированы работы по электрификации и в других поселках. А также строительные работы в поселке «Антоново» («Долина Селигера»).

Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!

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