Заявка
Позвонить
Баннер
Проект «Мой гектар»

Новости сервисной компании «Мой гектар» 11–17.07.2022

Опубликовано: 18.07.2022


В материале рассказываем и иллюстрируем работы, которые состоялись в ваших поселках в середине июля.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

Прорезано дорог Установлено межевых знаков Размечено техническими точками
7500 кв. м 113 3100 м


В поселке «Лисицыно» мы установили межевые знаки для клиентов: 25 металлических и 16 деревянных.

В «Почурино 2» проведена срезка полотна дороги 1350×10 метров с разравниванием вынутого грунта. Также рабочие выровняли 400 метров старых залежей грунта. Мы вынесли 136 технических точек под прорезку 1110 метров. Разметили дорогу 500×6 метров с разравниванием вынутого грунта. Также выровняли 300 метров старых залежей поблизости. Закончили прорезку дорог.


В поселке «Новая Жизнь» мы провели разметку и срезку 300×10 метров дорожного полотна. Также закончили оканавливание 300 метров и разравнивание с двух сторон 800 метров грунта.


В «Усадьбе на Волге» состоялось разравнивание плодородного слоя почвы.


В поселке «Парк Патриот» рабочие сервисной компании разметили дорогу 300×10 метров. Вынесли 52 технических точек под разметку 650 метров территории. Для клиентов вынесли 8 металлических межевых знаков. Перегнали в поселок бульдозер «Шева 165» и установили на него насадку для прорезки дорог.


В поселок «Усадьбу на Волге 3» пригнали бульдозер «Шева 165» и начали прорезку 1650 метров дорог. Для этого было вынесено 35 технических точек. Запущены работы по улучшению проезда к участкам.


В «Имении Алексеевское» состоялась перевозка бруса, песчано-гравийной смеси и досок для строительства новых домов поселка. Доставленный брус подвергли раскряжевке — поперечной распиловке. На территорию привезли бульдозер САТ D6 для предстоящих работ по прорезке дорог.


В поселке «Антоново» для клиентов вынесли 26 деревянных межевых знаков.

В «Усадьбе Бельгардов» уложили 6 переливных труб у дороги. Провели планировку территории вокруг башни и подсыпку ПГС под нее.


В поселке «Усадьба в Подмосковье» для клиентов вынесли 38 металлических межевых знаков.

В «Лесной усадьбе» рабочие разровняли 15 метров земляного вала и 210 метров полотна с перемещением грунта. Также провели оканавливание 20 метров дороги и грунтозамещение.


В поселке «Бологое» состоялась фото- и видеосъемка территории для личного кабинета собственников: величественные виды озера Пирос и реки Березайка. Также исправляли ситуацию на участке с маленькой речкой и подтоплением.


В «Synergy Country Club» мы разровняли полотно 430×10 метров, профилировали 50 метров дороги, перебросили глину, доставили на территорию песчано-гравийную смесь. Для клиентов вынесли 14 деревянных межевых знаков. На берегу водохранилища рабочие сделали в бане задел и пропил проема, установили котел и закупили отделочный материал. Затем развели электропроводку и подключили светильники.


В поселке «Усадьба в Завидово» наши рабочие провели разметку 800 метров поля и планировку дороги. Также расчистили лесопосадки по площади 400×12 метров. Прорезали дорогу 210×10 метров с разравниванием вынутого грунта. Один из домов отшлифовали и окрасили. Завершили разметку территории поля и леса 400×12 метров. Вынесли 124 технические точки под прорезку 1340 метров полотна.


В «Княжьих горах» подготовили въездную дорогу в поселок и ее участок около первого из домов. Проведено оканавливание и профилирование 2475 метров дороги.


Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!

Поделиться:

Читайте также:

27.10.2023

Проект «Мой гектар» в эфире на радио «Говорит Москва»

26.10.2023

Новости Сервисной компании «Мой гектар» 19–26 октября 2023

25.10.2023

Проект «Мой гектар» на «Первый звуковой»

23.10.2023

Какой вид разрешенного использования земельного участка выбрать

23.10.2023

Как оформить землю без кадастрового номера

23.10.2023

Как оформить договор купли-продажи земли

23.10.2023

Как узнать, на кого оформлена земля?

23.10.2023

Как получить землю сельхозназначения бесплатно

23.10.2023

Как получить кадастровый номер на землю

Все новости
лесныеозера.рф
Поселок месяца

Хотите узнать подробнее о проекте?

Оставьте заявку, мы отправим вам презентацию о проекте на почту

  • Заявка отправлена
    Заявка на консультацию успешно отправлена, в ближайшее время с вами свяжется земельный эксперт.
  • Произошла ошибка
    Во время отправки заявки возникли сложности, пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз. Если это не помогает, свяжитесь с нами по телефону, пока мы восстанавливаем работоспособность:
    +7 495 545-43-23

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

© 2016-2023 Все права защищены. Политика конфиденциальности | Правила использования подарочного сертификата | Информация на сайте не является публичной офертой. На сайте используется reCAPTCHA и политика конфиденциальности Google: политика, условия.

Информация на сайте не является публичной офертой

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации либо другими его Статьями.

Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, оставьте заявку на консультацию.

Гражданский кодекс РФ. Статья 437.
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).