Новости сервисной компании «Мой гектар» 11–17.07.2022

Опубликовано: 18.07.2022





В материале рассказываем и иллюстрируем работы, которые состоялись в ваших поселках в середине июля.

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Прорезано дорог Установлено межевых знаков Размечено техническими точками 7500 кв. м 113 3100 м





В поселке «Лисицыно» мы установили межевые знаки для клиентов: 25 металлических и 16 деревянных.

В «Почурино 2» проведена срезка полотна дороги 1350×10 метров с разравниванием вынутого грунта. Также рабочие выровняли 400 метров старых залежей грунта. Мы вынесли 136 технических точек под прорезку 1110 метров. Разметили дорогу 500×6 метров с разравниванием вынутого грунта. Также выровняли 300 метров старых залежей поблизости. Закончили прорезку дорог.





В поселке «Новая Жизнь» мы провели разметку и срезку 300×10 метров дорожного полотна. Также закончили оканавливание 300 метров и разравнивание с двух сторон 800 метров грунта.





В «Усадьбе на Волге» состоялось разравнивание плодородного слоя почвы.





В поселке «Парк Патриот» рабочие сервисной компании разметили дорогу 300×10 метров. Вынесли 52 технических точек под разметку 650 метров территории. Для клиентов вынесли 8 металлических межевых знаков. Перегнали в поселок бульдозер «Шева 165» и установили на него насадку для прорезки дорог.





В поселок «Усадьбу на Волге 3» пригнали бульдозер «Шева 165» и начали прорезку 1650 метров дорог. Для этого было вынесено 35 технических точек. Запущены работы по улучшению проезда к участкам.





В «Имении Алексеевское» состоялась перевозка бруса, песчано-гравийной смеси и досок для строительства новых домов поселка. Доставленный брус подвергли раскряжевке — поперечной распиловке. На территорию привезли бульдозер САТ D6 для предстоящих работ по прорезке дорог.





В поселке «Антоново» для клиентов вынесли 26 деревянных межевых знаков.

В «Усадьбе Бельгардов» уложили 6 переливных труб у дороги. Провели планировку территории вокруг башни и подсыпку ПГС под нее.





В поселке «Усадьба в Подмосковье» для клиентов вынесли 38 металлических межевых знаков.

В «Лесной усадьбе» рабочие разровняли 15 метров земляного вала и 210 метров полотна с перемещением грунта. Также провели оканавливание 20 метров дороги и грунтозамещение.





В поселке «Бологое» состоялась фото- и видеосъемка территории для личного кабинета собственников: величественные виды озера Пирос и реки Березайка. Также исправляли ситуацию на участке с маленькой речкой и подтоплением.





В «Synergy Country Club» мы разровняли полотно 430×10 метров, профилировали 50 метров дороги, перебросили глину, доставили на территорию песчано-гравийную смесь. Для клиентов вынесли 14 деревянных межевых знаков. На берегу водохранилища рабочие сделали в бане задел и пропил проема, установили котел и закупили отделочный материал. Затем развели электропроводку и подключили светильники.





В поселке «Усадьба в Завидово» наши рабочие провели разметку 800 метров поля и планировку дороги. Также расчистили лесопосадки по площади 400×12 метров. Прорезали дорогу 210×10 метров с разравниванием вынутого грунта. Один из домов отшлифовали и окрасили. Завершили разметку территории поля и леса 400×12 метров. Вынесли 124 технические точки под прорезку 1340 метров полотна.





В «Княжьих горах» подготовили въездную дорогу в поселок и ее участок около первого из домов. Проведено оканавливание и профилирование 2475 метров дороги.





Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете

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