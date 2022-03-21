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Новости сервисной компании «Мой гектар»: 14-21.03.2022

Опубликовано: 21.03.2022


Что нового в наших поселках?

Продолжаем благоустраивать поселки. Расскажем, что и где сделано за неделю.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

В поселке «Парк Патриот» строительная бригада занималась прорезкой дорог.


Продолжается внешняя отделка дома управляющего в поселке «Усадьба Бельгардов».


Специалисты сервисной компании «Мой гектар» выполняли работы по срезке полотна шириной 10 м с разравниванием вынутого грунта 220 м в поселке «Лисицыно».


На базе ДСУ идет покраска межевых знаков для последующей их установки на участках собственников.


В поселке «Новая жизнь» идет процесс прорезки дорог c оканавливанием. Кроме этого отгрузили 25 готовых столбов ЛЭП.


В поселке «Лесная усадьба» идет строительство башни въездной группы.


Дороги зоны ИЖС в поселке «Усадьба в Завидово» силами сервисной компании были очищены от снега. Также был снят плодородный слой с планировкой.


В посёлке «Усадьба в Подмосковье» наша стройбригада выполняла работы по прорезке дороги шириной 10 метров с разравниванием вынутого грунта 100 метров.


Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете

Там же Вы можете заказать любую услугу по развитию участка.

Будьте в курсе новостей вместе с нами!

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