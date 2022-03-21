Новости сервисной компании «Мой гектар»: 14-21.03.2022
Что нового в наших поселках?
Продолжаем благоустраивать поселки. Расскажем, что и где сделано за неделю.
Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»
В поселке «Парк Патриот» строительная бригада занималась прорезкой дорог.
Продолжается внешняя отделка дома управляющего в поселке «Усадьба Бельгардов».
Специалисты сервисной компании «Мой гектар» выполняли работы по срезке полотна шириной 10 м с разравниванием вынутого грунта 220 м в поселке «Лисицыно».
На базе ДСУ идет покраска межевых знаков для последующей их установки на участках собственников.
В поселке «Новая жизнь» идет процесс прорезки дорог c оканавливанием. Кроме этого отгрузили 25 готовых столбов ЛЭП.
В поселке «Лесная усадьба» идет строительство башни въездной группы.
Дороги зоны ИЖС в поселке «Усадьба в Завидово» силами сервисной компании были очищены от снега. Также был снят плодородный слой с планировкой.
В посёлке «Усадьба в Подмосковье» наша стройбригада выполняла работы по прорезке дороги шириной 10 метров с разравниванием вынутого грунта 100 метров.
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете
Там же Вы можете заказать любую услугу по развитию участка.
Будьте в курсе новостей вместе с нами!
Поделиться: