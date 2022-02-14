Новости сервисной компании «Мой гектар» 07-14.02.2022

Опубликовано: 14.02.2022





Поселки преображаются… Какие изменения произошли за неделю?

Каждую неделю собственники участков в нашем проекте получают актуальные новости о том, что происходит на территории поселков. Расскажем подробно, что нового сделано.

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В «Усадьбе в Подмосковье» ведутся работы по строительству дорог, а именно расчистка и прорезка с помощью бульдозера CAT D6





А в поселке «Усадьба Бельгардов» в труднодоступных местах стройбригада выполняла отсыпку дорог песком, который был привезен самосвалом Татра.





Активно идет благоустройство поселка «Имение Алексеевское». Силами сервисной компании было сделано:

расчистка дорог от поросли;

прорезка;

оканавливание;

срублены и готовы к установке въездные арки.





Уборкой закустаренной территории с применением трактора МТЗ 1221 занимались и в поселке «Усадьба на Волге» (Большевик). Кроме этого специалисты СК «Мой гектар» очистили поселок от снега и выполняли прорезку дорог.





На базе ДСУ идет процесс изготовления межевых знаков для последующих кадастровых работ на участках проекта.





Идет благоустройство въездной группы в поселке «Новая жизнь»: монтаж перекрытий и лестничных пролетов.





В поселке «Княжьи горы» скоро начнется установка въездных арок. Они уже срублены и полностью готовы для монтажа.

А еще под въездную группу на место забивки фундамента доставили сваи.





При участии специалистов СК и экскаватора Doosan 175 выполнялись работы по выторфовке и замещению грунтов в поселке «Лесная усадьба», а также по расчистке дорог от снега.





В посёлке «Лисицыно» начались работы по расчистке дорог с помощью экскаватора CAT 527.





Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете

Там же Вы можете заказать любую услугу по развитию участка.

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