На нашем канале появился выпуск программы «От сохи до сохи» с Владимиром Мегре
Опубликовано: 26.01.2022
Владимир Николаевич Мегре – российский писатель, предприниматель, автор серии книг «Звенящие кедры России», лауреат Премии Гузи 2011, деятель Нью-эйджа. Его последователи основали на территории России уже больше 400 поселений.
В выпуске Владимир Мегре рассказал о своей деятельности, экспедиции по поиску кедра, знакомстве с Анастасией и книге «Звенящие кедры России».
Еще вы сможете узнать:
- Почему кедр обладает такими целебными свойствами
- Что самое важное нужно знать о Родовых поместьях
- Как Владимир Мегре узнал о проекте «Мой гектар»
Кроме этого вас ждет знакомство с создателями родовых поместий в Ярославской области «Благодарное» и выступление ансамбля.
23 минуты самой вдохновляющей информации
Поделиться: