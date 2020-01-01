На нашем канале появился выпуск программы «От сохи до сохи» с Владимиром Мегре

Опубликовано: 26.01.2022

Владимир Николаевич Мегре – российский писатель, предприниматель, автор серии книг «Звенящие кедры России», лауреат Премии Гузи 2011, деятель Нью-эйджа. Его последователи основали на территории России уже больше 400 поселений.

В выпуске Владимир Мегре рассказал о своей деятельности, экспедиции по поиску кедра, знакомстве с Анастасией и книге «Звенящие кедры России».

Еще вы сможете узнать:

Почему кедр обладает такими целебными свойствами

Что самое важное нужно знать о Родовых поместьях

Как Владимир Мегре узнал о проекте «Мой гектар»

Кроме этого вас ждет знакомство с создателями родовых поместий в Ярославской области «Благодарное» и выступление ансамбля.

23 минуты самой вдохновляющей информации