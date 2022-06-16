«Мой гектар» участвует в правительственной комиссии по развитию садоводства

Опубликовано: 16.06.2022

В середине мая текущего года решением Правительства РФ создана Комиссия по вопросам развития садоводства и огородничества, которую возглавила вице–премьер Виктория Абрамченко. Проект «Мой гектар» в дальнейшем будет принимать участие в работе правительственной комиссии.

Как прокомментировал событие руководитель Центра правовой поддержки собственников проекта "Мой гектар" Алексей Чернышов:

У многих граждан имеются участки, вышедшие из сельхозоборота, и они могут быть использованы садоводами, это очень востребованная сфера деятельности у населения нашей страны.

В данный момент формируется состав комиссии и план работы. Предполагается, что главная задача, которой займется новая структура, – разработка скоординированных решений в области земельно-имущественных отношений и жилищных прав граждан; а также будут решать и другие вопросы, которые находятся в сфере межотраслевого регулирования и не могут быть решены одним органом власти. Кроме того, комиссия займётся совершенствованием налогообложения, вопросами развития инфраструктуры – газоснабжением и дорогами, а также экологическими проблемами. Будет она работать и над совершенствованием правового регулирования и госуправления в этой области, имеет право рассматривать предложения о разработке новых нормативных актов, поступивших ото всех представленных в ней органов, организаций и объединений.

Кадастровый учет садоводов

7 июня в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) состоялся "открытый диалог" с представителями садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. В мероприятии приняли участие первые лица Росреестра, член Комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды – Председатель Союза садоводов России Олег Валенчук, председатель Ассоциации градостроительного зонирования и территориального планирования – руководитель Центра правовой поддержки собственников проекта "Мой гектар" Алексей Чернышов, члены садоводческих, огороднических объединений.

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский в своем вступительном слове положительно оценил создание при правительстве РФ Комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества. Он подтвердил, что требуют решения вопросы, которые накопились у садоводов, – это проблемы, связанные с кадастровым учетом, вопросы землепользования, строительства, обеспечения инфраструктурой территории ведения гражданами садоводства и многие другие.

Садоводы России

На сегодня в России насчитывается 30 миллионов садоводов, это почти каждый третий житель страны. Во время встречи в Росреестре депутат Госдумы, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук высказал мнение, что:

Формирование объектов недвижимости садоводов, которые в итоге регистрируются, встают на кадастровый учет – это живые деньги, которые приходят в бюджет муниципалитетов, это строительство объектов недвижимости, покупка стройматериалов, рабочие места, связанные с этой стройкой, это уверенность самих садоводов за свою собственность, которую они могут передать по наследству – а в итоге, это выращивание на своих земельных участках продукции, которой садоводы обеспечивают себя, своих родственников и других граждан. Вопросы, связанные с жизнедеятельностью садоводов, затрагивают большое количество населения России.

После изучения проблематики отрасли Росреестр выделил три основных проблемных направления в развитии российского садоводства:

проблемы с кадастровым учетом и варианты решения данных вопросов. Как один из вариантов решения – это комплексные кадастровые работы, которые позволяют выявить неучтенные объекты недвижимости и земельные участки, зарегистрировать эти объекты недвижимости;

земли общего пользования внутри садоводческих товариществ. Это земли под дорогами, спортплощадками, объектами электро-, газо-, водоснабжения, общей инфраструктуры и тому подобное (проблематика по их оформлению, регистрации);

целевое использование земельных участков – земли не должны простаивать, их необходимо активно включать в оборот (это тоже проблема не только самих садоводов, но предмет коллективного решения вместе с местными и федеральными органами власти).

Что мешает садоводам и чего не хватает государству

Как мы знаем, Единый государственный реестр недвижимости является одним из главных инструментов регулирования отношений в области недвижимости. На сегодня проблема ЕГРН заключается в том, что здесь содержатся неактуальные сведения о многих объектах недвижимости, это имеет отношение и к участкам садоводческих товариществ.

Неточности сложились, когда вступил в силу закон №218 – ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", по которому сведения об объектах недвижимости были перенесены в ЕГРН со статусом "актуальные, ранее учтенные" и не проверялись. Таким образом, объекты недвижимости перешли в ЕГРН с большим количеством ошибок - в описании местоположения границ либо же земельный участок был поставлен на государственный кадастровый учет вовсе без координат.

Да, информация постепенно актуализируется, но нужна методика быстрого внесения актуальных сведений в реестр, а ее пока нет. Впоследствии при подготовке межевых планов эти ошибки в итоге затягивают процесс постановки на кадастровый учет земельного участка. По мнению экспертов, инструментом для актуализации информации в реестре являются комплексные кадастровые работы, которые, в том числе, могут проводиться на территории садоводческих товариществ.

На сегодняшний день комплексные кадастровые работы в отношении территорий садоводческих некоммерческих товариществ не нашли широкого распространения в России. Одной из главных причин их неприменения, в том числе, в Тверской области, является финансирование процедуры. Хотя есть идея и ее обсуждают - проводить комплексные кадастровые работы за счет собственников. Пока на законодательном уровне решения по данному вопросу нет, возможно, с созданием Комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества дело сдвинется "с мертвой точки".

Садовод или дачник – выбор есть

Товарищества регулирует ФЗ № 66 "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд" - документ был принят в 2017 году и пересмотрел многие традиционные понятия, которые содержались в предыдущем законе. В частности, из закона исчез термин "дача", его как раз тогда заменили терминами Садовое некоммерческое товарищество (СНТ) и Дачное некоммерческое партнерство (ДНП). В СНТ земли предназначены, в первую очередь, для сельскохозяйственных работ, поэтому постройка зданий на участках необязательна. А в ДНП на участке обязательно должен быть построен жилой объект, наоборот, сельскохозяйственные или другие земледельческие работы возможны, но необязательны.

Земли общего пользования, из-за которых часто разгораются споры при любой форме объединения садоводов, – это земли под дорогами, спортплощадками, объектами электро-, газо-, водоснабжения, общей инфраструктуры и т.п. Границы общих земель должны быть обозначены и занесены в реестр. В Росреестре признают, что именно по этим землям сейчас есть проблемы с кадастровым учетом, о чем говорили на совещании 7 июня, и государству предстоит помочь садоводам решить этот вопрос.

Создав Комиссию по садоводству и огородничеству, правительство планирует сделать рынок более прозрачным, вовлечь в гражданский оборот как можно больше загородной недвижимости, это имеет отношение и к садоводческим товариществам: в итоге государственная казна получит дополнительный доход. В тоже время без регистрации в Росреестре владельцы участков не смогут продать, подарить землю, передать ее в наследство.

Советы земельного эксперта проекта "Мой гектар"

ИЖС — лучший вариант для строительства капитального загородного дома. Хотя такие участки дороже, но и реализовать его можно будет дороже при необходимости.

ДНП — если вам достаточно огорода и дачного домика на лето, лучше выбрать этот вариант. По стоимости он дешевле ИЖС. Хотя дом здесь и можно будет построить хороший, добротный, но только без возможности прописаться.

СНТ — такие участки зачастую расположены в красивых местах с хорошей экологией. Большой плюс — ценообразование. Такие участки дешевле ИЖС. Имейте ввиду, что в ДНП и СНТ все расходы по содержанию и развитию несут участники товариществ. Приятная новость заключается в том, что в проекте «Мой гектар» все вопросы решаются путем быстрого голосования всех собственников в личном кабинете в приложении при поддержке менеджеров Управляющей компании "Мой гектар".

Источник - ТИА