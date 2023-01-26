«Мой гектар» на встрече с Минэнерго обсудил электроснабжение СНТ

Опубликовано: 26.01.2023

Проект «Мой гектар» принял участие в обсуждении вопросов развития садоводства и огородничества, требующих выработки решений на уровне Минэнерго России.

23 января состоялась рабочая встреча представителей Департамента развития газовой отрасли Минэнерго России, Союза садоводов России и участников проекта «Мой гектар». Данное мероприятие было организовано в рамках работы Правительственной комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества, созданной по поручению Михаила Мишустина 19 мая 2022 года.

На встрече с участием представителей Минэнерго и профильных ведомств, под руководством заместителя руководителя комиссии, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Олега Валенчука, с участием руководителя проекта «Мой гектар» Дениса Бучельникова обсуждались вопросы развития энергосетевого и газового хозяйства садоводческих товариществ, требующие выработки решений на уровне Минэнерго России.

Поднимались вопросы льготного подключения к газовым и электрическим сетям с возможностью софинансирования участников, обсуждались предложения, способствующие уменьшению финансовой нагрузки на новых заявителей, которая ложится на их плечи при техническом присоединении к газовым и электросетям по новым нормативам. В ходе обсуждения стороны затронули отработку модели расчета коллективного подключения и развития коммуникации на примере пилотного проекта «Мой гектар», реализуемого на территории Тверской области.

Справка:

С 1 июля 2022 года согласно постановлению правительства, технологическое присоединение (ТП) потребителей к электросетям будет производиться по новым ставкам. За 1 кВт присоединяемой мощности сетевой компании придется заплатить от 3 тысяч рублей, раньше с 2009 года по льготной тарификации цена ТП была 550 рублей за 15 кВт. Однако, как отмечают в Минэнерго, объем некомпенсируемых расходов сетей только за 2009–2019 годы оценивается в 55 миллиардов рублей, так как сети ежегодно получали заявки на льготное ТП суммарно на 7 ГВт, хотя фактически клиенты потребляют только 20% мощности. Новые тарифы затронули как рядовых потребителей, так и МСБ (до 150 кВт).

Закон подразумевает поэтапную отмену льготного ТП мощностей до 150 кВт к электросетям: с октября 2017 года бизнес не оплачивает «последнюю милю», то есть расходы на строительство сетей от существующих энергообъектов до присоединяемого оборудования. С 1 июля 2022 года в стоимость ТП включается только половина указанных затрат, а с 1 января 2023 года — 100%. Кроме того, закон разрешает энергетикам с 1 января 2024 года включать в цену ТП так называемую инвестиционную составляющую при подключении оборудования мощностью более 150 кВт.

Источник - ТИА