Заявка
Позвонить
Баннер
Проект «Мой гектар»
  • Главная
  • Новости
  • «Мой гектар» на встрече с Минэнерго обсудил электроснабжение СНТ

«Мой гектар» на встрече с Минэнерго обсудил электроснабжение СНТ

Опубликовано: 26.01.2023

Проект «Мой гектар» принял участие в обсуждении вопросов развития садоводства и огородничества, требующих выработки решений на уровне Минэнерго России.

23 января состоялась рабочая встреча представителей Департамента развития газовой отрасли Минэнерго России, Союза садоводов России и участников проекта «Мой гектар». Данное мероприятие было организовано в рамках работы Правительственной комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества, созданной по поручению Михаила Мишустина 19 мая 2022 года.

На встрече с участием представителей Минэнерго и профильных ведомств, под руководством заместителя руководителя комиссии, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Олега Валенчука, с участием руководителя проекта «Мой гектар» Дениса Бучельникова обсуждались вопросы развития энергосетевого и газового хозяйства садоводческих товариществ, требующие выработки решений на уровне Минэнерго России.

Поднимались вопросы льготного подключения к газовым и электрическим сетям с возможностью софинансирования участников, обсуждались предложения, способствующие уменьшению финансовой нагрузки на новых заявителей, которая ложится на их плечи при техническом присоединении к газовым и электросетям по новым нормативам. В ходе обсуждения стороны затронули отработку модели расчета коллективного подключения и развития коммуникации на примере пилотного проекта «Мой гектар», реализуемого на территории Тверской области.

Справка:

С 1 июля 2022 года согласно постановлению правительства, технологическое присоединение (ТП) потребителей к электросетям будет производиться по новым ставкам. За 1 кВт присоединяемой мощности сетевой компании придется заплатить от 3 тысяч рублей, раньше с 2009 года по льготной тарификации цена ТП была 550 рублей за 15 кВт. Однако, как отмечают в Минэнерго, объем некомпенсируемых расходов сетей только за 2009–2019 годы оценивается в 55 миллиардов рублей, так как сети ежегодно получали заявки на льготное ТП суммарно на 7 ГВт, хотя фактически клиенты потребляют только 20% мощности. Новые тарифы затронули как рядовых потребителей, так и МСБ (до 150 кВт).

Закон подразумевает поэтапную отмену льготного ТП мощностей до 150 кВт к электросетям: с октября 2017 года бизнес не оплачивает «последнюю милю», то есть расходы на строительство сетей от существующих энергообъектов до присоединяемого оборудования. С 1 июля 2022 года в стоимость ТП включается только половина указанных затрат, а с 1 января 2023 года — 100%. Кроме того, закон разрешает энергетикам с 1 января 2024 года включать в цену ТП так называемую инвестиционную составляющую при подключении оборудования мощностью более 150 кВт.

Источник - ТИА

Поделиться:

Читайте также:

23.11.2023

Новости Сервисной компании «Мой гектар» 16–23 ноября 2023

21.11.2023

Как получить землю инвалиду 3 группы и лицам других льготных категорий

21.11.2023

Как оформить землю под базу отдыха

21.11.2023

Как получить субсидию на фермерское хозяйство

21.11.2023

Из чего лучше строить баню

21.11.2023

Где лучше строить дом

21.11.2023

Можно ли оформить землю на ребенка

21.11.2023

Как создать садовое товарищество и получить землю

20.11.2023

«Мой гектар» принял участие в заседании Комитета Государственной Думы по строительству о внесении изменений в закон о КРТ

Все новости
лесныеозера.рф
Поселок месяца

Хотите узнать подробнее о проекте?

Оставьте заявку, мы отправим вам презентацию о проекте на почту

  • Заявка отправлена
    Заявка на консультацию успешно отправлена, в ближайшее время с вами свяжется земельный эксперт.
  • Произошла ошибка
    Во время отправки заявки возникли сложности, пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз. Если это не помогает, свяжитесь с нами по телефону, пока мы восстанавливаем работоспособность:
    +7 495 545-43-23

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

© 2016-2023 Все права защищены. Политика конфиденциальности | Правила использования подарочного сертификата | Информация на сайте не является публичной офертой. На сайте используется reCAPTCHA и политика конфиденциальности Google: политика, условия.


Лого
Узнать подробнее
Расскажем подробную информацию о поселках, развитии проекта и возможностях инвестиций
  • На введенный номер телефона мы выслали код
    для доступа к расширенному каталогу
  • Заявка отправлена
    Заявка на консультацию успешно отправлена, в ближайшее время с вами свяжется земельный эксперт.
  • Произошла ошибка
    Во время отправки заявки возникли сложности, пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз. Если это не помогает, свяжитесь с нами по телефону, пока мы восстанавливаем работоспособность:
    +7 495 545-43-23

Информация на сайте не является публичной офертой

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации либо другими его Статьями.

Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, оставьте заявку на консультацию.

Гражданский кодекс РФ. Статья 437.
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).