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Проект «Мой гектар»

«Мой гектар» и РССМ подписали соглашение о сотрудничестве

Опубликовано: 06.05.2021

Проект «Мой гектар» стал официальным партнером Российского союза сельской молодежи (РССМ) в рамках проведения Международной бизнес – игры «Начинающий фермер». Соответствующий документ подписан в конце апреля текущего года.

В соответствии с соглашением, представитель проекта «Мой гектар» войдет в состав федерального экспертного жюри по оценке бизнес – идей финалистов игры.

Презентации команд оцениваются по различным критериям. Победителем Международной игры «Начинающий фермер» считается команда, набравшая максимальное количество баллов по итогам участия в третьем этапе. «Наша компания поддерживает ресурсами программы и проекты, которые направлены на развитие сельского хозяйства, сельских территорий, формирование благоприятных условий жизни молодежи на селе. Мы прекрасно понимаем, как непросто реализовать бизнес – идею или внедрить управленческое решение, не имея достаточных ресурсов», – сказал директор по развитию проекта «Мой гектар» Игорь Калинин.

По словам директора департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Ренаты Бибарсовой, предпринимательство в сельском хозяйстве приобретает вид популярного направления деятельности.

«Не зря мы ежегодно оказываем грантовую поддержку начинающим фермерам и агростартапам. Все это направлено на привлечение молодежи на сельские территории. Я не первый год участвую в оценке проектов и хочу сказать, что ежегодно проекты становятся все интереснее и креативнее», - сказала представитель Минсельхоза РФ.

Первый региональный этап игры прошел в 51 субъекте РФ. Лучшие работы были направлены во второй, заочный этап. Из более сотни работ было отобрано 18 лучших проектов.

Руководитель образовательного центра РССМ Сергей Харахашян отметил, что для команд ВУЗов и ССУЗов «плюс» от игры в том, что эксперты выявляют слабые места проектов.

«Здесь участников погружают в практику и показывают, что бизнес – идея должна быть проработана не только на бумаге, в таблицах, презентации. Ещё нужно прощупать руками сферу, которой предстоит заниматься и понять – возможно или невозможно воплотить проект в жизнь», – сказал Сергей Харахашян.

В экспертную комиссию входят представители Министерства сельского хозяйства РФ, государственных структур, РССМ, общественных организаций и ВУЗов, партнеры проекта.

Для информации: Игра «Начинающий фермер» с 2012 года проводится в аграрных вузах и ссузах страны в целях развития у студентов навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве, а также менеджмента, экономики и управления сельскохозяйственными организациями, сбора и анализа информации, выработки управленческих решений и умения работать в команде. Игра проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.

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