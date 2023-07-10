Минсельхоз: конкурс «Женщины в АПК»
Минсельхоз России проводит Всероссийский конкурс «Женщины в АПК». Его цель – повышение роли, статуса и авторитета женщин на примерах лидерства во всех отраслях агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, а также популяризация сельского образа жизни.
Прием заявок осуществляется до 15 июля 2023 г.
Конкурс проходит по четырем номинациям:
«Кто, если не я?» – социальная инициатива или проект, направленный на улучшение качества жизни в сельской местности и на сельских территориях, либо социальный проект в агробизнесе;
«Превосходящая звезда» – стартап-проекты в АПК;
«Суперженщина» – для женщин-руководителей предприятий АПК, благодаря которым качественно улучшены показатели производства, внедрены инновационные решения, повлиявшие на результаты работы организации;
«Есть женщины в русских селеньях» – специальная номинация для женщин с сильной активной жизненной позицией, продвигающих социально-значимые инициативы на сельских территориях.
Торжественное награждение победительниц конкурса пройдет в октябре 2023 года в рамках ежегодного форума «Женщины в АПК».
Критерии оценки и другие подробности представлены в положении о Конкурсе.
Источник - Минсельхоз
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