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Минсельхоз: конкурс «Женщины в АПК»

Опубликовано: 10.07.2023

Минсельхоз России проводит Всероссийский конкурс «Женщины в АПК». Его цель – повышение роли, статуса и авторитета женщин на примерах лидерства во всех отраслях агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, а также популяризация сельского образа жизни.

Прием заявок осуществляется до 15 июля 2023 г.

Конкурс проходит по четырем номинациям:

  • «Кто, если не я?» – социальная инициатива или проект, направленный на улучшение качества жизни в сельской местности и на сельских территориях, либо социальный проект в агробизнесе;

  • «Превосходящая звезда» – стартап-проекты в АПК;

  • «Суперженщина» – для женщин-руководителей предприятий АПК, благодаря которым качественно улучшены показатели производства, внедрены инновационные решения, повлиявшие на результаты работы организации;

  • «Есть женщины в русских селеньях» – специальная номинация для женщин с сильной активной жизненной позицией, продвигающих социально-значимые инициативы на сельских территориях.

Торжественное награждение победительниц конкурса пройдет в октябре 2023 года в рамках ежегодного форума «Женщины в АПК».

Критерии оценки и другие подробности представлены в положении о Конкурсе.

Источник - Минсельхоз

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