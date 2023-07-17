Малоуходный сад: основные правила создания

Опубликовано: 17.07.2023

Малоуходный сад, или сад «новой волны», последнее время будоражит умы профессионалов и садоводов-любителей. Стилистическая концепция была разработана Питом Удольфом, который посчитал, что английский сад — это скучная и трудозатратная идея по сравнению с подражанием дикой природе. Хотя, конечно, совсем без ухода сделать сад красивым невозможно.

Если у вас уже есть или вы планируете купить участок и заранее задумываетесь о том, как разбить красивый сад, но при этом как можно меньше тратить на него времени, то эта статья поможет вам. Рассмотрим основные правила создания малоуходного сада.

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Правило №1. Пусть луковичные растения станут дикими

Достаточно вспомнить, что некоторые луковичные активно размножаются и сильно разрастаются. Почему бы не дать волю природе — пусть популяции крокусов, гиацинтов и нарциссов увеличиваются до гигантских размеров, образуя красивую цветочную поляну?





Правило №2. Нет лишним газонам

Газоны — довольно требовательное удовольствие, которое нуждается в постоянном внимании. Зачем искать себе дополнительную работу, если можно использовать другие покрытия? Как вариант, можно оставить нескошенные островки или увеличить размер клумб или площадь мощения.





Правило №3. Луг вместо газона

Косить цветы нужно намного реже, чем газонную траву, поэтому отличной альтернативой традиционному газону может служить высокая луговая трава. Такой «одомашненный» луг достаточно укоротить раз или два в год, чтобы он был привлекательным и не сильно диким. Цветочный посев будет радовать глаз изобилием красок на разных уровнях высоты растений.





Правило №4. Отказ от живой изгороди

Кустарники, служащие оградой, нуждаются в постоянной обрезке и внимании, что отнимает много времени. Заменить живую изгородь можно сплошным забором, если ставится цель ограничить обзор территории участка. Придется один раз потратиться и затем забыть об обслуживании.





Правило №5. Кусты, не требующие стрижки

Если забор по каким-либо причинам — неподходящий вариант, то при создании изгороди следует обратить внимание на цветущий кустарник. Живописное обрамление участка не требует частой пересадки и привлекает птиц и насекомых.





Правило №6. Продуманная структура

Важно иметь определенный план при создании малоуходного сада, и тогда даже четкие линии будут украшением, когда все уже отцвело. Композиция должна быть универсальной и эффективной круглый год, чтобы саду не приходилось уделять слишком много внимания.





Правило №7. Строительство на века

Любую конструкцию следует рассматривать как долгосрочную инвестицию. Качественно выполненные дорожки, лестницы, стены, МАФы будут служить долго и к тому же не нуждаются в ремонте и постоянном обслуживании.





Правило №8. Пусть растения обвивают деревья

Вьющиеся растения придают саду особое очарование, а затраты на уход при правильном выборе сорта — минимальные. Что будет украшать пространство, зависит от особенностей климата. Клематисы — универсальный вариант, а для южных регионов подойдут розы.





Правило №9. Растения, цветущие в разное время

Поздняя весна и лето — пора цветения многих растений, поэтому образуются временные пробелы, когда сад выглядит не очень радостно. Для решения этой проблемы нужно подобрать такие цветы, которые будут сменять друг друга в теплое время года. Осенью деревья порадуют яркими красками, оттененные зеленой травой.





Правило №10. Лучше меньше, да лучше

Не стоит распылять свои силы — достаточно сосредоточиться на определенных объектах, которые будут акцентами композиции. Это может быть небольшая группа деревьев или зона сада, которая задаст ему тон. Иногда правильно расположенное кашпо позволяет создать нужное настроение.





Правило №11. Не экономить на посадочном материале

От качества посадочного материала зависит, сколько придется приложить усилий при уходе за садом. Нужно проявить здоровый скептицизм к предложениям в торговых точках, которые хорошо выглядят только на витрине.





Правило №12. Не трогайте листья под деревьями

Не многие садоводы осознают, сколько времени и сил уходит на уборку листвы. Нельзя забывать, что листья — это естественная мульча, которая не дает нежелательным растениям прорастать на участке, а также служит дополнительной защитой посадкам и выполняют роль перегноя.

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Правило №13. Нельзя забывать о мульчировании

Мульчирование помогает бороться с сорняками и снижает затраты труда, а также препятствует быстрому высыханию почвы после полива. От приобретения готовой мульчи можно отказаться, если использовать древесную щепу, которой всегда достаточно в саду.





Правило №14. Зонирование участка по интенсивности ухода

Не всегда хватает сил и времени, чтобы сосредоточиться на большом участке сада. В этом случае следует сузить зону внимания до наиболее требовательных объектов, особенно тех, что находятся всегда перед глазами. Остальным участкам можно уделять меньше времени, если правильно их спланировать.





Правило №15. Современные технологии

Для садоводов промышленность предлагает отличные решения: автоматические системы орошения, роботизированные газонокосилки и множество других полезных систем и гаджетов. Машины, конечно, не способны избавить человека от необходимости трудиться, зато могут сделать это занятие увлекательным.

Закупать все подряд нет смысла — нужно иметь под рукой самый необходимый инструмент и оборудование. Устройства, которые требуются раз или два в году, можно взять в аренду.





Правило №16. Консультации специалиста

Разработать простой ландшафтный дизайн без помощи ландшафтного архитектора или дизайнера сложно. Специалист убережет от досадных ошибок, которые обернутся впоследствии финансовыми потерями и пустой тратой времени. Если пришла идея обзавестись особыми растениями, требующими ухода, то без помощи профессионала точно не обойтись.





Правило №17. План посадок

Продумать, как будет выглядеть сад после того, как высаженные растения разрастаются в высоту и ширину, будет совсем не лишним. Не стоит их сажать слишком густо и выбирать сорта, которые потребуют подрезки, чтобы они не отнимали много сил. Лучше всего познакомиться с «досье» каждого экземпляра до того, как они попадут в грунт, ведь у растений, как и у людей, имеются свои предпочтения.

Правила создания малоуходного сада корректируются и дополняются постоянно. Мы осветили только основные моменты, о которых забывать никак нельзя.