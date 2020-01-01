Проект «От сохи до сохи»: Куда уезжать? Переселенцы на гектар

Опубликовано: 02.10.2022

Наверное сейчас слова «земля — это безопасность и подспорье в экономической и политической нестабильности» станут еще важнее для многих. Сложные времена проходят, остаются семья и дом.

В новом выпуске мы ещё раз навестим Валерия Петровича Пономарёва и его жену Людмилу. Он преподаёт в кулинарном колледже, она - пенсионерка.

Валерия Петровича позвали работать в Москву из Ростовской области и через пару лет Пономарёвы решили переехать из съёмной квартиры на землю. Купили гектар в посёлке Княжьи горы и готовятся встретить там свою третью зиму. Пока основные работы были проведены внутри дома, но и на участке появилось много нового. Гектар уже распланирован. Пономарёвы посадили сад, готовятся завести кур и выращивать малину на продажу.

О том, что огурцы и помидоры любят разный хлеб, о том как в Тверской области растёт клубника и капуста, о том как защитить молодые деревья от зайцев и кротов - в новом выпуске От сохи до сохи.