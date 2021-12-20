Круглый стол по вопросу комплексного развития сельских территорий на примере проекта «Мой гектар»

Опубликовано: 20.12.2021

Состоялся круглый стол по вопросу комплексного развития сельских территорий на примере проекта «Мой гектар»

На заседании комитета «ОПОРЫ РОССИИ» обсудили развитие территорий на примере проекта «Мой гектар»

16 декабря состоялось расширенное заседание комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по комплексному развитию территорий и формированию комфортной городской среды. Представители Администрации президента, Госдумы, Министерства сельского хозяйства, члены президиума «ОПОРЫ РОССИИ» обсудили проблемы и несовершенства законодательства на примере цифровой платформы и опыта проекта «Мой гектар».

Одним из первых докладчиков выступил Фетисов Вячеслав Александрович, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Он подчеркнул, что развитие сельских территорий, фермерства – важная задача, которая может обеспечивать здоровье нации, а обширные и зачастую заброшенные территории могут стать плацдармом для развития экологического и гастрономического туризма. Это будут не только рабочие места, но и позиционирование нашей страны, которая может накормить, обогреть и дать перспективы.

Руководитель проекта «Мой гектар», Бучельников Денис Викторович, член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ», рассказал об опыте реализации проекта, цель которого – получение гражданами земельных участков на льготных условиях для организации фермерских хозяйств и ЛПХ.

Проект «Мой гектар» существует 5 лет и за это время собственниками земель стало 5500 человек, запущено 60 поселков. Силами УК «Мой гектар» вовлечено в хозяйственный оборот 10800 гектаров земель, создано 40 сельскохозяйственных потребительских кооперативов и более 1000 рабочих мест. Создан регламент интенсивного развития территории.

Такие результаты стали возможны за счет создания цифровой платформы «Мой гектар».

Благодаря платформе каждый собственник участка может участвовать в коллективном развитии, как общей инфраструктуры поселка, так и своего участка, по проработанным стандартам и технологическим картам, гарантирующим получение результата. «Важно: в базовой идее проекта – развитие инфраструктуры осуществляется за счет внебюджетных средств, с нулевой нагрузкой на региональный бюджет. Но на текущий момент есть вопросы, которые тормозят работу по развитию территорий.

Важным вопросом для собственников участков является – получение подтверждения готовности региональных властей осуществить перевод участков необходимый для строительства инфраструктуры, которую собственники готовы строить самостоятельно за счет собственных средств. Решением данного вопроса может стать – закон о Комплексном развитии территории который предусматривает возможность подписания договоров с региональными властями по заявлению правообладателей», и действие данного закона нужно распространить на территории, расположенные за границами населённых пунктов.

Представитель администрации президента, Анисимов Алексей Викторович, заместитель уполномоченного представителя Президента по Центральному Федеральному округу, высказал свою поддержку в отношении идеи ввода в хозяйственный оборот зарастающих сельскохозяйственных земель и предоставления участков по 1 гектару, указав на сакральность такого выбора площади участка для возможности прокормить полноценную семью. Представитель Администрации президента отметил важность исполнения федеральных инициатив и законов направленных на развитие фермерства в России, и подчеркнул недопустимость ограничений действия Федерального закона №299 региональными властями на сельских территориях с низкой плотностью населения, а также возможности в дальнейшем, обсуждения вопроса увеличения показателя площади застройки участка для крестяьнско-фермесрких хозяйств с 0,25% от площади участка в сторону повышения.

Представитель Минсельхоза Шевёлкина Ксения Леонидовна, директор департамента развития сельских территорий Минсельхоза подчеркнула, что развитие сельских территорий давно стоит в фокусе работы Министерства сельского хозяйства. Главная цель в такой работе: сохранение доли сельского населения, создание и развитие инфраструктуры для повышения качества жизни людей. «Немаловажно, что сейчас в Министерстве разработана инициатива по развитию малых форм поселений — это развитие так называемых опорных пунктов, — рассказала К.Л.Шевёлкина. – Формируется перечень опорных пунктов и уже скоро планируется выпустить акт Правительства, который утвердит и перечень, и меры поддержки для них».

Валенчук Олег Дорианович, член Комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, Председатель Союза садоводов России. Он поделился статистикой: 30-35% садоводов и дачников готовы сменить свои 10 соток на 1 гектар, но нужна уверенность, что власть их не бросит. «Богатство нашей страны в ее территории, — высказался О.Д. Валенчук. — Питаться мы должны тем, что произвела земля. Ведь уже молодежь понимает, что такое правильные продукты. Они уезжают за город, создают семьи и с гордостью говорят об этом. Семьи, получившие гектар земли, зарастающий сегодня бурьяном и борщевиком, становятся ответственными за свой малый кусочек Родины!».

По вопросу проработки закона о комплексном развитии сельских территории по инициативе правообладателей, позицию озвучил Чернышев Алексей Евгеньевич, председатель Ассоциации Градостроительного зонирования и территориального планирования. Он отметил, что все расширения сельских населенных пунктов идут через присоединение с/х земель, при этом на присоединяемых землях зачастую отсутствует инфраструктура необходимая для проживания на этих территориях.

Для комфортной жизни на таких территориях нужно их благоустраивать, обеспечивать инфраструктурой, создавать комфортные условия для жизни. Данные инфраструктурные задачи готовы брать на себя инвесторы — собственники участков, посредством заключения с органами власти договоров о комплексном развитии территорий, которые предусмотрены градостроительным кодексом. По сути, есть инструмент, данный нам федеральным законом, но отсутствует методология, объясняющая как им пользоваться, отсутствуют соответствующие регламентирующие процедуры на местах в регионах, все это тормозит развитие сельских населенных пунктов.

Итоги встречи подвел Александр Михайлович Моор, глава комитета по комплексному развитию территорий и формированию комфортной городской среды «Опора России». Он резюмировал, что развитие сельских территорий — это не только развитие сельского хозяйства, но и экологический, гастрономический туризм. Что уже существуют интересные проекты, такие как «Мой гектар» в сфере развития сельских территорий, но нет общей методологии, правил, понятных для всех сторон данного процесса. Для эффективной работы в этом направлении, для сбора предложений нужна рабочая группа, которая должна проработать предложения и вынести их на обсуждение Министру строительства для внесения доработок в закон о комплексном развитии территорий и подготовки методических рекомендаций.

Итогом встречи стало единогласное решение участников, создать на базе комитета ОПОРЫ РОССИИ по комплексному развитию территорий, рабочую группу из представителей профильным министерств и участников круглого стола по доработкам закона о КРТ, которая подготовит предложения по расширению закона на сельские территории, а также рекомендации по использованию закона в текущей редакции, для региональных властей.

Справка для СМИ

Компания «Большая земля» совместно с Союзом садоводов России при поддержке Правительства РФ с 1 августа 2016 года запустила проект «Мой гектар». Данный проект позволяет жителям центральных регионов приобрести земельные участки площадью 1 га в специально размежеванных территориях, предусматривающих возможность создания транспортной инфраструктуры и коммуникаций, с оформлением в собственность по очень доступной цене. На текущий момент собственниками земель стало 5500 человек, запущено 62 поселков. Силами УК «Мой гектар» обработано 27 000 гектар земли, запроектировано 516 километров дорог, построено 34 км ЛЭП, разработано 742 проекта развития территории. Управляющая компания обработала 3 612 заявок от собственников. Вовлечено в оборот 10 800 га земель сельхозназначения, создано 40 новых сельскохозяйственных кооперативов и более 1000 рабочих мест. Создан регламент интенсивного развития территории интегрированный в цифровую платформу «Мой гектар».

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Источник – panoramapro.ru