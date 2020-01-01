Проект «от сохи до сохи»: Какой дом строить на гектаре?
Опубликовано: 29.12.2021
Рынок домостроения в России: за какими технологиями и материалами будущее?
Выставка домов - хороший способ привлечения клиентов и увеличения продаж?
Побывали на выставке «Загородный дом» и беседовали с представителями по производству домов, инженерных систем и отделочных материалов.
Пообщались с молодым поколением про одноэтажную Россию.
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