Как улучшить плодородие почвы на дачном участке

Опубликовано: 08.02.2023

Истощение почвы на дачном участке — естественный процесс, который отрицательно отражается на урожайности культур. Качество грунта снижается по разным причинам, поэтому для восстановления плодородности земли выбирают адекватную тактику, так как универсального рецепта не существует. Все случаи хорошо изучены, а методы улучшения плодородия почвы проверены. Таким образом, можно рассчитывать на успешное восстановление почвы, если прислушаться к рекомендациям, изложенным в этой статье.

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Истощение плодородного слоя

Со временем плодородность земли снижается, так как происходит ее истощение. Это явление связано со снижением содержания в грунте полезных микроэлементов. Для восстановления плодородия почвы на садовом участке используют следующую агротехнику.

Перед уборкой урожая осенью вносится в землю компост или другая перепревшая органика, которая заделывается в землю. Ее количество составляет 20–30 кг на квадратный метр.

Высевают сидераты, благодаря которым почва обогащается микроэлементами, а ее структура улучшается. При выборе культур, используемых для посева осенью, учитывают будущие весенние посадки.

Совет. Перед высадкой бахчевых и пасленовых желательно сеять люпин. Почва приобретет нужное качество для высокой урожайности корнеплодов, если высадить рапс. С помощью бобовых можно восполнить в почве дефицит азота.

Слишком рыхлый грунт

Грунт, который рассыпается в пыль, утратил свою структуру, поэтому требует замены на более плодородный и богатый микроэлементами. Рыхлую землю можно не менять, а снять, уложить компост и вернуть ее обратно, не разбивая комков. Если эту операцию проделать осенью, то к весне почва перемешается и станет однородной.

Мульчирование — эффективный способ повысить качество слишком рыхлого грунта. В качестве мульчи можно использовать не только скошенную траву, но и любую органику, которую перемешивают с грунтом при перекопке. Повторение операции неоднократно в течение нескольких лет гарантирует повышение плодородности земли.

Сильное уплотнение грунта

Плотная или глинистая почва не позволяет получить хороший урожай. Решением этой проблемы служит внесение в нее крупнозернистого песка в количестве равном примерно ведру на один квадратный метр. Для этого осенью разрыхляют землю на глубину 7–20 см, но комки оставляют целыми.

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Как вариант, для рыхления грунта можно использовать дождевых червей. Чтобы они хорошо справились со своей задачей, нужно в тяжелый грунт внести компост слоем примерно 5-7 см и полить настоем из одуванчиков.

Последний компонент необходим для того, чтобы привлечь червей. Он приготавливается из примерно 1 кг стеблей и корней одуванчиков, которые завариваются 10 л кипятка. Раствор должен настояться в течение недели. Концентрированное средство разбавляют водой перед использованием в пропорции 1:10.

Защелачивание грунта

Превышение значения водородного показателя почвы выше 8 говорит, что он имеет щелочной характер. Для снижения рН нужно осенью внести в грунт гипс или гранулированную серу. Эффективно помогает также водный раствор железного купороса.

Внесение в землю любых минеральных веществ, предназначенных для снижения уровня рН, допускается только раз в год в строгом соответствии с инструкцией производителя. Если обработка грунта происходит вручную, то его качество улучшается через 2–4 года.

Совет. При механизированной вспашке можно обеспечить глубокое проникновение минералов, поэтому эффект достигается намного быстрее.

Повышенное содержание солей в грунте

Высокая концентрация солей в почве — негативное явление, которое может нанести вред культурам, растущим на дачном участке. Для удаления излишков минералов прибегают к сидерации. Сорго, люцерна, суданская трава эффективно поглощают избыток микроэлементов. Эти растения высаживают в междурядьях или создают уплотненные посадки, смешанные с культурными растениями.

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Гипс — доступный материал, с помощью которого можно сбалансировать содержание минералов в земле. На один квадратный метр потребуется 250-300 г удобрения, которое вносится в грунт путем перекапывания и обильно увлажняется.

Повышенная кислотность почвы

Нормальное значение показателя рН находится в пределах 6-7. При его отклонении рассчитывать на хороший урожай не приходится. Для восстановления плодородия почвы на дачном участке прибегают к осеннему известкованию или высадке весной сидератов. На один квадратный метр потребуется 450–700 г извести, которую нужно вносить в почву, когда начинаются дожди. Земля, склонная к закислению, требует повторения процедуры каждые 5 лет.

Зола — хороший заменитель извести, который ничего не будет стоить, так как ее можно получить самостоятельно. Удобрение рассыпается по участку из расчета 500–600 г на квадратный метр, а затем землю перекапывают. Остальной стандартный комплекс удобрений вносится весной.

Сидерирование — эффективный способ понизить кислотность земли. Для этого высаживается рожь, овес, люцерна, бобовые, вика, рапс, которые хорошо показали себя. После того как сидераты будут скошены, их закапывают на глубину 30 см.

Произрастание мхов и лишайников

Появление новых жильцов на садовом участке говорит о том, что в местах произрастания мха и лишайника почва сильно увлажнена. Это служит сигналом к действию — нужно срочно организовать эффективный дренаж.

Кроме влаги, мхи и лишайники любят закисленный грунт, поэтому почва может потребовать обработки сульфатом железа. Раствор этой соли получается путем добавления в воду 40-45 мл вещества.

Перед проведением описанных выше работ необходимо избавиться от нежелательных растений вручную. Их можно заменить на культуры, которые предпочитают затененную местность.

Совет. Появление на земле пятен ржавчины или ржавого налета говорит о том, что в воде, которая используется для полива, содержится много железа, поэтому ее следует заменить на дождевую или талую. К появлению ржавчины может привести грибок, для борьбы с которым следует применять фунгициды.

Чрезмерный уход за землей

Нарушения агротехники, которые выражаются в повышенном внимании к земельному участку, становятся причиной снижения плодородия почвы. В этом случае владельцам дачного участка следует уменьшить свою активность и снизить число перекопок, рыхлений и других операций с землей — ей нужно дать отдых.

При выполнении рыхления следует соблюдать аккуратность и не стараться сильно заглубляться. Выполнение этих рекомендаций позволит земле восстановиться и обеспечит полезным микроорганизмам и земляным червям условия для нормальной жизнедеятельности.