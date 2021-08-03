Проект «Мой гектар» и решение государственных вопросов в Тверской области

Опубликовано: 03.08.2021

При государственно-частном партнерстве мечты россиян о семейной усадьбе у реки и собственном фермерском хозяйстве становятся реальностью.

Один из главных ресурсов Тверской области – земля, которая, как известно еще из курса политической экономики, должна работать. Данный тезис неоднократно озвучивался губернатором Игорем Руденей.

– Наиболее актуальной остаётся задача ввода в оборот земель сельскохозяйственного назначения. По итогам текущего года необходимо обеспечить рост площади обрабатываемых земель на всей территории Тверской области, – подчеркнул Игорь Руденя на совещании регионального правительства, посвященном развитию агропромышленного комплекса в феврале 2021 года.

На сегодняшний день в Тверской области простаивает до 700 тыс. гектаров земли сельскохозяйственного назначения. Представляете, это территория, на которой можно разместить две Москвы и еще Санкт-Петербург в придачу.

Вместе с тем, по данным социологов, каждый третий россиянин мечтает о собственном земельном участке.

Развитие сельскохозяйственных территорий возможно двумя форматами – привлечением на территорию крупных агрохолдингов и сельскохозяйственных предприятий или формированием прослойки крестьянско-фермерских хозяйств. Первый способ получил большее распространении на южных территориях Черноземья, куда прежде всего стремятся агрохолдинги для снижения рисков связанных с погодными условиями, плодородием почв и продолжительности солнечного дня.

Но в Тверской области правительство нашло способы комбинировать эти два формата, здесь есть и крупные агропредприятия, и холдинги, есть и серьезные успехи в формировании слоя крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, зачастую объединяемых кооперативами для более эффективного использования территории и производственных ресурсов. Один из таких флагманов на территории Тверской области – проект «Мой гектар» реализуется с 2016 года, в рамках проекта за 5 лет было сформировано более 5000 домохозяйств объединенных в 34 сельскохозяйственных кооператива, введено в оборот более 12 000 гектаров земли, с вовлечением более 20 тыс. человек в развитие Тверской земли и поиска новых форм агротуризма, сельскохозяйственного производства и предпринимательства таких как: садоводство, пчеловодство, сыроварения, растениеводство, животноводства, овощеводства птицеводство, овцеводство, коневодство и многие другие.

Идея проекта «Мой гектар»

Компания «Большая земля» совместно с Союзом садоводов России при поддержке Правительства реализует на территории региона проект «Мой гектар», который помогает решить эту задачу.

Цель проекта – обеспечить Россиян собственной землей. Девиз – «Реализуй свою мечту!». А мечты могут быть разными.

Это и строительство загородных поместий и дач, создание подсобных, садоводческих и фермерских хозяйств, организация экотуризма, различные формы частного сельскохозяйственного производства и других направлений предпринимательства.

– Проект «Мой гектар» на территории Тверской области был запущен в 2016 году практически одновременно с государственной программой «Дальневосточный гектар». Тогда возникло понимание, что свободной земли в России достаточно много, но с ней надо правильно обращаться, и каждому человеку для полноценной жизни необходим свой земельный надел. Поэтому и было решено продавать участки, размежеванные на гектары, по ценам в несколько раз ниже среднерыночных, – рассказала заместитель генерального директора компании «Большая земля» Инна Дёмкина.

Ваш гектар в шаговой доступности

Проект «Мой гектар» стартовал на территории Тверской области с двух поселков в Лихославльском и Ржевском районах и быстро стал популярным.

На текущий момент в рамках проекта «Мой гектар» организовано 50 поселков с общей площадью в 80 000 гектаров на территории Тверской области и Подмосковья. В планах компании на 2021 год организация еще более 20 поселков. Подробная информация о расположении участков, их стоимости и условиях продажи размещена на официальном сайте проекта.

Один из лидеров реализации проекта – Ржевский район. На территории муниципалитета реализовано 895 участков площадью 1 га и вовлечено в оборот более 1400 га земель сельхозназначения.

Плановый объём частных инвестиций в территорию района свыше 4,8 млрд рублей. В дальнейших планах – создание еще девяти кооперативов, в которых будут созданы рабочие места для более 450 человек, и переезд в муниципалитет более 500 граждан из других регионов.

За этими цифрами – может стоять и решение демографической проблемы оттока населения из сельской местности, развитие сельских территорий, ввод в оборот неиспользуемых земель и развитие института сельхозкооперации.

Естественно, власти заинтересованы в том, чтобы на земле жили люди, чтобы ее обрабатывали и получали прибыль.

Комплексное развитие сельской местности губернатор Игорь Руденя обозначил одним из приоритетных направлений работы регионального правительства.

– В Тверской области нужно наращивать поддержку села, а также развивать инфраструктуру сельских территорий. Это необходимо, чтобы село развивалось, чтобы люди оставались здесь жить и работать, – подчеркнул Игорь Руденя на заседании регионального правительства в апреле 2021 года.

«Мой гектар» – новый формат загородной недвижимости

На первом этапе подготовки проекта компания проводит все необходимые работы для подготовки территории и юридического оформления поселка (проектирование дороги и мест общего пользования будущего поселения, согласование границ, межевание, ландшафтное планирование). Затем происходит переоформление участков в собственность на участников проекта. Все документы проходят тщательную юридическую экспертизу и оформляются на участников проекта бесплатно, как в очном, так и онлайн – формате с помощью Электронной цифровой подписи.

Далее начинается этап коллективного развития территории проекта с участием всех собственников с использованием сервиса Личного кабинета «Мой гектар» выполненного по принципу одного окна.

– Совместно с собственниками и нашей управляющей компанией мы делаем дороги, проводим линии электропередач, организуем въездные группы и места общего пользования, охрану, интернет, то есть, создаем инфраструктуру. Кроме того, поселки расположены вблизи водоемов и обязательно рядом с населенными пунктами, что обеспечивает их круглогодичную транспортную доступность, – сообщил порталу "Вести-Тверь" директор по развитию проекта «Мой гектар» Игорь Калинин.

Подобрать необходимый участок и даже совершить виртуальную прогулку по нему и окрестностям можно на сайте «Мой гектар». Здесь так же представлены и бизнес-планы, которые можно реализовать - животноводческая ферма, плантация по выращиванию иван - чая, кемпинги, базы отдыха и по данным аналитиков, капитализации участков собственников увеличивается прямо пропорционально развитию инфраструктуры.

Как показывает практика, гектар, приобретенный в рамках проекта за 100 тыс. рублей, через два года оценивается на рынке в среднем более 300 000 рублей. За ростом капитализации своего участка собственники проекта «Мой гектар» могут наблюдать через Личный кабинет.

Земля накормит всех

Важно, что в последние годы, благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» и региональному проекту «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», можно сделать тот самый важный шаг - переселиться на землю.

Например, в региональном бюджете предусмотрена грантовая поддержка начинающих фермеров и семейных ферм в размере до 30 млн. рублей и гранты «Агростартап» на реализацию фермерских проектов до 4 млн. рублей.

Кроме того, предусмотрено возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на приобретение животных, рыбопосадочного материала, имущества, техники, оборудования, мобильных торговых объектов и закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного кооператива.

Государство и бизнес заинтересованы, чтобы земля приносила прибыль, а уровень жизни рос не только в городе, но и в сельской местности.

Источник – Вести-Тверь