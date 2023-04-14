Как открыть фермерское хозяйство: советы экспертов

Опубликовано: 14.04.2023

Фермерское хозяйство — объединение граждан, которые совместно владеют имуществом и ведут хозяйственную деятельность с целью продажи сельхозпродукции.

Как официально зарегистрировать крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ), что может по закону находиться в его собственности, какие права и обязанности имеет глава КФХ, как можно использовать земельный участок и что разрешено на нем строить, — в материале РИА Новости.

Фермерское хозяйство

Часто «фермерами» называют всех сельхозпроизводителей, но в собственном смысле слова это частные индивидуальные производители, который зарегистрированы в качестве КФХ.

Что собой представляет

Фермерское хозяйство — это объединение граждан, совместно владеющих имуществом и ведущих предпринимательскую деятельность, связанную с сельским хозяйством.

«Это одно из разновидностей ИП (индивидуального предпринимательства). Все права и обязанности у “ИП" и "ИП-глава КФХ" примерно одинаковые, за исключением отраслевых особенностей. Регистрируется так же, как и любое другое ИП, разница в том, что в свидетельстве указывается статус: "ИП — глава КФХ", тогда как в остальных случаях пишут просто "ИП". В конце 1990-х начале 2000-х регистрировали и другой статус КФХ - это были аналоги ООО. С тех пор новые КФХ с таким статусом больше не открывают», — рассказывает Михаил Силантьев, директор ассоциации «Фермеры Русского Севера».

Сферы длительности

Основными видами деятельности фермерского хозяйства являются производство и переработка сельхозпродукции, а также ее перевозка, хранение и реализация.

«Члены фермерского хозяйства самостоятельно определяют вид деятельности и объем производства исходя из своих интересов», — объясняет Ирина Гукова, основательница юридической компании «Гукова и партнеры».

Отличие от личного подсобного хозяйства

В соответствии со ст. 2 Закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» ЛПХ — это форма непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.

«ЛПХ ведется в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке. В п. 4 ст. 2 Федерального закона № 112-ФЗ оговаривается, что реализация гражданами, ведущими ЛПХ, сельхозпродукции не является предпринимательской деятельностью. Поскольку деятельность фермерского хозяйства является налогооблагаемой, в отличие от личных подсобных хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства подлежат государственной регистрации», — говорит Елена Жиряева, профессор кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС.

По словам Константина Бахтина, руководителя арбитражной практики юридической компании «Гебель и партнеры», владелец ЛПХ может продавать произведенную или переработанную сельскохозяйственную продукцию — это не считается нарушением. Кроме этого, полученные доходы в этом случае освобождаются от налогообложения.

Если фермер планирует развиваться, заниматься предпринимательством, систематически заключать договоры купли-продажи, реализовывать всю или большую часть от произведенной продукции, он должен оформить свою деятельность в установленном порядке. В ином случае налоговая служба может самостоятельно посчитать деятельность предпринимательской и доначислить за это положенные налоги.

«Для подсобного хозяйства не требуется предварительная регистрация в качестве предпринимателя, а при выборе КФХ владельцы или арендаторы земли обязательно регистрируют ИП или юрлицо. Кроме того, на землях ЛПХ можно строиться только если они находятся в черте населенного пункта, в отличие от КФХ, для которого разрешено строиться на землях сельхозназначения», — уточняет Алексей Чернышов.

Регулирующий закон

Основным нормативным правовым актом, регулирующим деятельность КФХ, является Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». В нем определены правовые, экономические и социальные условия создания фермерских хозяйств.

«Существенное влияние на деятельность КФХ оказывают нормы ГК РФ. Действующее гражданское законодательство допускает осуществление хозяйственной деятельности фермерским хозяйством как с созданием юридического лица, так и без его образования. При этом в отношении деятельности, осуществляемой без образования юридического лица, применяются те же правила, которые регулируют деятельность коммерческих организаций», — уточняет Константин Бахтин.

Права и обязанности

В ст. 15 закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» № 74-ФЗ от 11.06.2003 года прописаны права и обязанности членов фермерского хозяйства.

«Его члены могут устанавливать по взаимному согласию внутренний распорядок, права и обязанности с учетом квалификации и хозяйственной необходимости. Каждый член фермерского хозяйства имеет право на часть доходов, полученных от деятельности хозяйства в денежной или натуральной форме, размер и форма выплаты которого определяется по соглашению между всеми участниками фермерского хозяйства», — говорит Ирина Гукова.

По словам Константина Бахтина, фермерские хозяйства имеют право рассчитывать на поддержку от государства. В первую очередь, это сельскохозяйственные программы, направленные на развитие, гранты и субсидии. Также предприниматели имеют налоговые льготы. В первые 5 лет с момента регистрации не нужно платить НДФЛ с доходов, получаемых от деятельности КФХ. Также НДФЛ не удерживается с выделяемых грантов и субсидий. Фермерские хозяйства могут применять специальные налоговые режимы, в частности, ЕСХН. В зависимости от того, ведется ли деятельность с образованием юридического лица, этот налоговый режим освобождает от уплаты налога на прибыль и имущество организаций, а также от НДФЛ, НДС и налога на имущество физических лиц,

Земля и имущество фермерского хозяйства

В состав имущества фермерского хозяйства могут входить земельный участок, жилой дом, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое имущество.

«Доли членов фермерского хозяйства устанавливается соглашением. Земля предоставляется на основе Земельного кодекса. Для ведения хозяйства используются земли сельхозназначения, для строительства могут использоваться земли иного назначения», — объясняет Елена Жиряева.

Для осуществления фермерской деятельности могут предоставляться и приобретаться земельные участки сельхозназначения в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.

«На земельном участке из состава земель сельскохозяйственного назначения допускается строительство, реконструкция и эксплуатация одного жилого дома с количеством этажей не более трех, общая площадь которого составляет не более 500 квадратных метров. Законами субъектов РФ могут быть определены муниципальные образования, на территориях которых не допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов на земельных участках из состава земель сельхозназначения, используемых фермерским хозяйством. Данное имущество принадлежит членам хозяйства на праве совместной собственности, если соглашением между ними не установлено иное», — рассказывает Ирина Гукова.

Алексей Чернышов, руководитель Центра Правовой поддержки проекта «Мой гектар», рассказывает, что с 1 марта 2022) действует федеральный закон от 02.07.2021 № 299-ФЗ, в соответствии с которым фермерам предоставили возможность осуществлять строительство жилых домов на своих участках, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения и сельхозугодьях. При этом данным законом региональной власти в субъектах разрешили определить перечень территорий, где фермеры не смогут строить на сельхозземлях свои дома. Однако за прошедший год около 20% субъектов РФ полностью запретили фермерам возможность реализовать свои права по 299 Федеральному закону в строительстве своих домов.

«При этом мы также понимаем, что данное ограничение не должно ухудшать положение существующих фермерских хозяйств, а также не должно срывать реализацию государственной программы по развитию села», — говорит эксперт.

Члены и главы КФХ

Членами фермерского хозяйства могут быть как близкие родственники главы - супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры, так и граждане, не состоящие с ним в родстве. При этом среди участников не может быть более пяти граждан, не имеющих родственных связей с главой фермерского хозяйства.

Константин Бахтин уточняет, что в соглашении о создании КФХ должны содержаться положения о признании в качестве главы хозяйства одного из участников, а также о наделении его полномочиями. Глава определяется по взаимному согласию всех остальных членов фермерского хозяйства. По желанию участников в соглашении также может быть предусмотрена возможность смены главы хозяйства. При этом перечень оснований для этого является закрытым: добровольный отказ, невозможность исполнения своих обязанностей свыше 6 месяцев либо смерть. В иных случаях участники не вправе отстранить и заменить главу фермерского хозяйства.

Следует отметить, что сам факт смены главы не влечет прекращения членства в хозяйстве, а новым главой может стать только текущий член КФХ. После смены нужно обратиться в налоговую инспекцию для внесения изменений в содержащиеся сведения.

«Глава должен действовать в интересах фермерского хозяйства добросовестно и разумно, не ущемляя права и законные интересы фермерского хозяйства и его членов. Он организует деятельность, без доверенности действует от имени фермерского хозяйства, выдает доверенности, осуществляет прием работников и их увольнение, организует ведение учета и отчетности», — говорит Елена Жиряева.

Как открыть фермерское хозяйство

Открыть фермерское хозяйство вправе дееспособный гражданин РФ, иностранный гражданин, либо лицо без гражданства.

Константин Бахтин уточняет, что лица, изъявившие желание создать фермерское хозяйство, заключают между собой соглашение, в котором указываются сведения:

о членах хозяйства и о признании одного из них в качестве главы;

правах и обязанностях участников;

порядке формирования, владения, пользования и распоряжения имуществом;

порядке принятия новых участников и выхода из членства старых;

особенностях распределения полученных от ведения деятельности плодов, продукции и доходов.

Соглашение должны подписать все участники КФХ. К нему прикладываются документы, подтверждающие родство граждан, изъявивших желание организовать хозяйство. В дальнейшем подписанное соглашение выполняет роль учредительного документа. Следует отметить, что в случае создания фермерского хозяйства одним человеком заключение соглашения не требуется.

«Сегодня многие получают статус "ИП-КФХ" исключительно с прицелом принять участие в грантовых конкурсах Минсельхоза, но там одно из основных требований - после получения бюджетных средств это КФХ должно работать не менее 5 лет. Если оно будет закрыто раньше, то всю господдержку придётся вернуть», — говорит Михаил Силантьев.

Регистрация

По словам Елены Жиряевой, регистрация КФХ осуществляется на основе Приказа ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств».

«Фермерское хозяйство считается созданным со дня его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством РФ. Глава лично подает документы на регистрацию в налоговый орган, а именно: заявление по форме р21002, копию паспорта главы фермерского хозяйства. При этом необходимо уплатить госпошлину. После принятия положительного решения налоговый орган выдаст свидетельство о регистрации фермерского хозяйства, выписку из ЕГРП и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе», — объясняет Ирина Гукова.

«При регистрации в качестве ИП заявителем выступает будущий глава КФХ. Необходимо оплатить государственную пошлину в размере 800 рублей. Регистрация осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента подачи документов. Для регистрации в качестве юридического лица также нужно обратиться в налоговую инспекцию, представить пакет документов и уплатить государственную пошлину в размере 4000 рублей. Следует отметить, что платить государственную пошлину не нужно при подаче документов через официальный сайт ФНС, “Госуслуги” или в МФЦ», — рассказывает Константин Бахтин.

Советы

Каждому предпринимателю, который развивает фермерское хозяйство, Дарья Коваленко, руководитель проектов консалтингового бюро Atlas, рекомендует смотреть на своё детище шире. Не только как производственное предприятие, но и точку притяжения туристов. Тренд на сельский туризм открывает фермерам дополнительные возможности, если предложить посетителям уникальный опыт. Среди путешественников популярен запрос на slow travel – «медленные путешествия» с минимальным негативным влиянием на экологическую обстановку и максимальным погружением в местный колорит. На практике фермерские хозяйства могут стать точкой притяжения туристов при комплексном подходе – комбинации элементов фермерского, экологического, культурно-этнографического и гастрономического направлений.

Закрытие и перерегистрация

Перерегистрация (реорганизация) КФХ возможно только по соглашению его учредителей, например, в том случае, если необходимо сменить статус юридического лица на индивидуального предпринимателя. В налоговую инспекцию для этого нужно предоставить:

заявление о государственной регистрации;

копию паспорта главы хозяйства;

документ об уплате государственной пошлины.

Помимо этих бумаг предоставляется отчетность о деятельности реорганизуемого КФХ: бухгалтерская на последнюю отчетную дату существования, инвентаризационная опись имущества и обязательств, первичные учетные документы по материальным ценностям, опись кредиторской и дебиторской задолженностей.

По словам Ирины Гуковой, основаниями для закрытия фермерского хозяйства являются:

единогласное решение членов фермерского хозяйства о прекращении фермерского хозяйства;

если не осталось ни одного из членов фермерского хозяйства или их наследников, желающих продолжить деятельность фермерского хозяйства;

банкротство фермерского хозяйства;

создание на базе имущества фермерского хозяйства производственного кооператива или хозяйственного товарищества;

решение суда.

Для того, чтобы закрыть КФХ, в налоговую инспекцию нужно предоставить:

заявление о государственной регистрации прекращения крестьянского (фермерского) хозяйства;

квитанцию об уплате госпошлины;

документ, подтверждающий представление сведений в территориальный орган Пенсионного фонда (не обязательно, - налоговый орган может запросить его с помощью межведомственного взаимодействия).

Источник - РИА Новости